Galatasaray Tuzlaspor'a 2-0 yenildi! Mağlubiyet sonrası olanlar oldu... 500T...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5.maçında Tuzlaspor'â 2-0 mağlup oldu. Tuzlaspor'un golleri Sadık Baş ve Umut Sönmez'den geldi. Galatasaray'ın Tuzlaspor'a mağlup olması geniş yankı uyandırdı. Mağlubiyet sonrası taraftarlardan #FatihTerimİstifa etiketi altında binlerce paylaşım geldi. Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları da katıldı. İşte Galatasaray'ın Tuzlaspor mağlubiyeti sonrası yapılan birbirinden ilginç o paylaşımları.

05.12.2019 10:26 - Son Güncelleme: 05.12.2019 10:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





