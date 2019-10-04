Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike! UEFA sıralamasında... (İşte en güncel UEFA ülke sıralaması)

Ülkelerin Avrupa kupalarına gönderecekleri takım sayısını ve bu takımların turnuvalara katılacakları turları belirleme konusunda önem teşkil eden UEFA ülke sıralamalarında bu yıl Türkiye için kritik bir sezon yaşanıyor. Bu yıl Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir temsil ediyor. Ancak temsilcilerimizin ilk 2 haftada oynanan karşılaşmalarda aldıkları başarısız sonuçlar nedeniyle Türkiye'nin sıralaması tehlikeye girdi. İşte 4 Ekim 2019 itibariyle en güncel tablo ve Türkiye'nin sıralamadaki durumu ve puanı....

04.10.2019 11:04 - Son Güncelleme: 04.10.2019 11:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





