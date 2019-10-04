GaleriSpor

Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike! UEFA sıralamasında... (İşte en güncel UEFA ülke sıralaması)

Ülkelerin Avrupa kupalarına gönderecekleri takım sayısını ve bu takımların turnuvalara katılacakları turları belirleme konusunda önem teşkil eden UEFA ülke sıralamalarında bu yıl Türkiye için kritik bir sezon yaşanıyor. Bu yıl Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir temsil ediyor. Ancak temsilcilerimizin ilk 2 haftada oynanan karşılaşmalarda aldıkları başarısız sonuçlar nedeniyle Türkiye'nin sıralaması tehlikeye girdi. İşte 4 Ekim 2019 itibariyle en güncel tablo ve Türkiye'nin sıralamadaki durumu ve puanı....

04.10.2019 11:04 - Son Güncelleme: 04.10.2019 11:13
Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike! UEFA sıralamasında... (İşte en güncel UEFA ülke sıralaması)
Bu sezon Avrupa kupalarında Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir mücadele ediyor. Takımların Avrupa'daki başarısına göre ülke puanı sıralaması değişim gösteriyor.
Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike! UEFA sıralamasında... (İşte en güncel UEFA ülke sıralaması)
Fotomaç'ın haberine göre uzunca bir süredir 10. sırada bulunan ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebilmek adına sınırda yer alan Türkiye, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçlarının ardından 11. sıraya geriledi.
Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike! UEFA sıralamasında... (İşte en güncel UEFA ülke sıralaması)
Türkiye, bu sezon sonunda ilk 10 dışında kalırsa iki sezon sonra Süper Lig şampiyonunun da ön eleme oynama tehlikesi bulunuyor. İşte rakiplerimizin son durumları ve en güncel sıralama...
Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike! UEFA sıralamasında... (İşte en güncel UEFA ülke sıralaması)
UEFA ülke sıralamasında rakiplerimiz olan Hollanda ile Ukrayna farkı açmaya devam ediyor.
Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike! UEFA sıralamasında... (İşte en güncel UEFA ülke sıralaması)
Hollanda'yı Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden geçtiğimiz sezonun yarı finalisti Ajax, deplasmanda Valencia'yı 3-0'la geçti.
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Ersun Yanal'dan son dakika değişikliği! İşte Fenerbahçe - Antalyaspor 11'leri...
Ersun Yanal'dan son dakika değişikliği! İşte Fenerbahçe - Antalyaspor 11'leri...