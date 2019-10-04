Fatih Terim'den kadro operasyonu! İşte Galatasaray-Gençlerbirliği maçının ilk 11'leri...
Son haftalarda aldığı sonuçlarla yüzü gülmeyen Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7.haftasında, Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği'nin konuğu olacak... Son olarak Şampiyonlar Ligi A grubu 2.maçında Paris Saint-Germain'e evinde 1-0 mağlup olacan Galatasaray, kötü gidişata son verme hedefinde. Öte yandan ligin başından bu yana galibiyet yüzü görmeyen Gençlerbirliği, bu maçı kazanıp çıkışa geçmek istiyor. Mustafa Kaplan ve Fatih Terim, sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde belirledi. Fatih Terim'in rotasyona gideceği ve PSG 11'inden 4 oyuncuyu yedek soyunduracağı öğrenildi. İşte Gençlerbirliği-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...
04.10.2019 11:49
- Son Güncelleme: 04.10.2019 11:58
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