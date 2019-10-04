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Fatih Terim'den kadro operasyonu! İşte Galatasaray-Gençlerbirliği maçının ilk 11'leri...

Son haftalarda aldığı sonuçlarla yüzü gülmeyen Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7.haftasında, Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği'nin konuğu olacak... Son olarak Şampiyonlar Ligi A grubu 2.maçında Paris Saint-Germain'e evinde 1-0 mağlup olacan Galatasaray, kötü gidişata son verme hedefinde. Öte yandan ligin başından bu yana galibiyet yüzü görmeyen Gençlerbirliği, bu maçı kazanıp çıkışa geçmek istiyor. Mustafa Kaplan ve Fatih Terim, sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde belirledi. Fatih Terim'in rotasyona gideceği ve PSG 11'inden 4 oyuncuyu yedek soyunduracağı öğrenildi. İşte Gençlerbirliği-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

04.10.2019 11:49 - Son Güncelleme: 04.10.2019 11:58
Fatih Terim'den kadro operasyonu! İşte Galatasaray-Gençlerbirliği maçının ilk 11'leri...

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e yenilen Galatasaray, yaptığı bir günlük iznin ardından Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Fatih Terim'den kadro operasyonu! İşte Galatasaray-Gençlerbirliği maçının ilk 11'leri...

Bu sezon çıktığı 6 lig maçının 4'ünde puan kaybı yaşayan Galatasaray'ın daha fazla puan kaybına tahammülü yok.

Fatih Terim'den kadro operasyonu! İşte Galatasaray-Gençlerbirliği maçının ilk 11'leri...

Yaklaşık üç günde bir maça çıkan sarı-kırmızılı takım da futbolcuların yorgunluk seviyeleri yükselmiş durumda.

Fatih Terim'den kadro operasyonu! İşte Galatasaray-Gençlerbirliği maçının ilk 11'leri...

Bu sebeple teknik heyet, Gençlerbirliği karşılaşmasında kadrosunda belirli değişikliklere gitmeyi planlıyor.

Fatih Terim'den kadro operasyonu! İşte Galatasaray-Gençlerbirliği maçının ilk 11'leri...

Özellikle, bu sezon tüm maçlarda forma giyen Yuto Nagatomo ile sadece bir maçta dinlenme şansı bulabilen Mariano'nun yerine Ömer Bayram forma giyecek.

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