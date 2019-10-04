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Ersun Yanal'dan son dakika değişikliği! İşte Fenerbahçe - Antalyaspor 11'leri...

Lige iyi bir başlangıç yaparak 6 hafta sonunda 11 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, bu akşam sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Devre arasına kadar parola olarak "minimum kayıp" kuralını belirleyen teknik direktör Ersun Yanal'ın da maç öncesi planlamasında son dakika bir değişikliğe gittiği öğrenildi. Yanal'ıın hafta içerisinde sağ bekte Ozan Tufan'a forma vermeyi planladığı ancak dün yapılan antrenmanların ardından karar değiştirdiği ifade edildi. İşte Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 11'leri...

04.10.2019 10:54 - Son Güncelleme: 04.10.2019 10:55
Ersun Yanal'dan son dakika değişikliği! İşte Fenerbahçe - Antalyaspor 11'leri...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam Antalyaspor'u konuk edecek.

Ersun Yanal'dan son dakika değişikliği! İşte Fenerbahçe - Antalyaspor 11'leri...

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. VAR odasında Fırat Aydınus yer alacak.

Ersun Yanal'dan son dakika değişikliği! İşte Fenerbahçe - Antalyaspor 11'leri...

Ligde 11 puan ve averajla ikinci sırada bulunan sarı-lacivertli takımda hedef kazanıp, milli araya galibiyetle girmek.

Ersun Yanal'dan son dakika değişikliği! İşte Fenerbahçe - Antalyaspor 11'leri...

YİNE PRESLEYECEK
Evinde oynadığı maçlarda bu sezon rakiplerine nefes aldırmayan Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında da baskılı ve presli bir oyunla sahada olacak.

Ersun Yanal'dan son dakika değişikliği! İşte Fenerbahçe - Antalyaspor 11'leri...

Ersun Yanal tüm oyunculara kaleyi gördükleri anda şut çekmeleri talimatını verdi.

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