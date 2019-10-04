Ersun Yanal'dan son dakika değişikliği! İşte Fenerbahçe - Antalyaspor 11'leri...

Lige iyi bir başlangıç yaparak 6 hafta sonunda 11 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, bu akşam sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Devre arasına kadar parola olarak "minimum kayıp" kuralını belirleyen teknik direktör Ersun Yanal'ın da maç öncesi planlamasında son dakika bir değişikliğe gittiği öğrenildi. Yanal'ıın hafta içerisinde sağ bekte Ozan Tufan'a forma vermeyi planladığı ancak dün yapılan antrenmanların ardından karar değiştirdiği ifade edildi. İşte Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 11'leri...

04.10.2019 10:54 - Son Güncelleme: 04.10.2019 10:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





