Ne Ronaldo ne Messi ne de Neymar... Sporcular ne kadar kazanıyor? İşte 2020'de en çok kazanan o sporcu

Cristiano Ronaldo, Roger Federer, Tom Brady, Lionel Messi... Sporcular yılda ne kadar kazanıyor? sorusu dünyanın muhtelif bölgelerinde yaşayan birçok insanın ilgisini çekiyor. İnsanlar arama motorlarında tek tek sevdiği futbolcuların ya da örnek aldığı isimlerin ne kadar kazandığını öğrenmek için arama yaparlar. Amerikan dergisi Forbes dergisi de 2020 dünyanın en çok kazanan sporcularını açıklayarak herkesin bu merakını gidermiş oldu. Ücretler dudak uçuklattı! En çok parayı Roger Federer isimli tenisçi aldı. Listede Mesut Özil de vardı.