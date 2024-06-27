Türkiye'nin grup coşkusu! Taraftar sokakları sevinç çığlıklarıyla inletti

Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda Çekya ile yaptığı karşılaşmayı büyük bir coşkuyla takip etti, vatandaşlar maçı meydanlarda kurulan dev ekranlardan seyretti. İşte Türkiye'yi ekrana kilitleyen o heyecanın kareleri...
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda oynanan Türkiye ile Çekya karşılaşmasını vatandaşlar, kurulan dev ekranlardan izledi.
2024 Avrupa Şampiyonası kapsamında ülkemizi temsil eden #BizimÇocuklar 26 Haziran Çarşamba günü ÇEkya karşısına çıktı. Türkiye ile Çekya arasında yapılan bu maç, Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'ndaki dev ekranlarda yayımlandı.
Sporseverler, meydanlarda kurulan dev ekrandan A Milli Futbol Takımı'nı büyük ilgiyle takip etti.