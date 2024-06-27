Türkiye'nin grup coşkusu! Taraftar sokakları sevinç çığlıklarıyla inletti

Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda Çekya ile yaptığı karşılaşmayı büyük bir coşkuyla takip etti, vatandaşlar maçı meydanlarda kurulan dev ekranlardan seyretti. İşte Türkiye'yi ekrana kilitleyen o heyecanın kareleri...