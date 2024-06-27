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Türkiye'nin grup coşkusu! Taraftar sokakları sevinç çığlıklarıyla inletti

Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda Çekya ile yaptığı karşılaşmayı büyük bir coşkuyla takip etti, vatandaşlar maçı meydanlarda kurulan dev ekranlardan seyretti. İşte Türkiye'yi ekrana kilitleyen o heyecanın kareleri...

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 01:45 Güncelleme 27 Haziran 2024, 01:53
Türkiye’nin grup coşkusu! Taraftar sokakları sevinç çığlıklarıyla inletti 1

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda oynanan Türkiye ile Çekya karşılaşmasını vatandaşlar, kurulan dev ekranlardan izledi.

Türkiye’nin grup coşkusu! Taraftar sokakları sevinç çığlıklarıyla inletti 2

2024 Avrupa Şampiyonası kapsamında ülkemizi temsil eden #BizimÇocuklar 26 Haziran Çarşamba günü ÇEkya karşısına çıktı. Türkiye ile Çekya arasında yapılan bu maç, Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'ndaki dev ekranlarda yayımlandı.

Türkiye’nin grup coşkusu! Taraftar sokakları sevinç çığlıklarıyla inletti 3

Sporseverler, meydanlarda kurulan dev ekrandan A Milli Futbol Takımı'nı büyük ilgiyle takip etti.

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