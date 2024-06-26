Eski milli kaleci Volkan Demirel'in babası son yolculuğuna uğurlandı

Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel'in dün vefat eden babası Ali Naci Demirel, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel'in babası Ali Naci Demirel, geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle dün vefat etti.
Demirel'in vefat eden babası Ali Naci Demirel, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Acarkent Acarlar Camii'nde kılınan cenaze namazına, spor dünyasından çok sayıda isim katıldı.