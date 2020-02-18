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Galatasaray'da kadro dışı bırakılmıştı! İşte Mustafa Kapı'nın yeni takımı

Galatasaray'ın dün sürpriz bir şekilde kadro dışı bıraktığı genç oyuncu Mustafa Kapı hakkında her şey merak edilir oldu. Dünden bu yana en çok konuşulan yıldız olan Mustafa Kapı hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı ekibin resmi Twitter hesabından yaptığı "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri red ettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklaması gündemdeki yerini korurken Mustafa Kapı'nın yeni adresi belli oldu. İşte tüm detaylar...

18.02.2020 10:09 - Son Güncelleme: 18.02.2020 10:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





