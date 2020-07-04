Türkiye'nin gözü kulağı bu derbide | İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 30.haftası Galatasaray-Trabzonspor derbisine ev sahipliği yapacak. Bir yanda son 5 maçta galibiyet elde edemeyen Galatasaray, diğer bir yanda şampiyonluğu en büyük adayı Trabzonspor. Şampiyonluk şansının matematiksel olarak devam edebilmesi için kazanmak zorunda olan sarı-kırmızılı takım alacağı 3 puanla en azından Şampiyonlar Ligi'ne katılabilme yolunda şans yakalayacak. İşte Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması öncesi merak edilenler, bilinmesi gerekenler ve muhtemel ilk 11'ler...
04.07.2020 14:32
- Son Güncelleme: 04.07.2020 14:32
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