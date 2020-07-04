Haberler Galeri Spor Türkiye'nin gözü kulağı bu derbide | İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Türkiye'nin gözü kulağı bu derbide | İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 30.haftası Galatasaray-Trabzonspor derbisine ev sahipliği yapacak. Bir yanda son 5 maçta galibiyet elde edemeyen Galatasaray, diğer bir yanda şampiyonluğu en büyük adayı Trabzonspor. Şampiyonluk şansının matematiksel olarak devam edebilmesi için kazanmak zorunda olan sarı-kırmızılı takım alacağı 3 puanla en azından Şampiyonlar Ligi'ne katılabilme yolunda şans yakalayacak. İşte Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması öncesi merak edilenler, bilinmesi gerekenler ve muhtemel ilk 11'ler...

04.07.2020 14:32 - Son Güncelleme: 04.07.2020 14:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





