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Türkiye'nin gözü kulağı bu derbide | İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 30.haftası Galatasaray-Trabzonspor derbisine ev sahipliği yapacak. Bir yanda son 5 maçta galibiyet elde edemeyen Galatasaray, diğer bir yanda şampiyonluğu en büyük adayı Trabzonspor. Şampiyonluk şansının matematiksel olarak devam edebilmesi için kazanmak zorunda olan sarı-kırmızılı takım alacağı 3 puanla en azından Şampiyonlar Ligi'ne katılabilme yolunda şans yakalayacak. İşte Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması öncesi merak edilenler, bilinmesi gerekenler ve muhtemel ilk 11'ler...

04.07.2020 14:32 - Son Güncelleme: 04.07.2020 14:32
Türkiye'nin gözü kulağı bu derbide | İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'de yarın İstanbul'da yapacakları maçla 129. kez karşı karşıya gelecek.

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Türkiye'nin gözü kulağı bu derbide | İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 46 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 128 karşılaşmanın 58'ini Galatasaray, 42'sini Trabzonspor kazandı, 28 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Türkiye'nin gözü kulağı bu derbide | İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 167, Trabzonspor ise 143 kez gol sevinci yaşadı.

Türkiye'nin gözü kulağı bu derbide | İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 11 farkla önünde bulunuyor. Ligde yapılan 93 karşılaşmanın 41'ini Galatasaray kazanırken, 30 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 22 müsabaka berabere sonuçlandı.

Türkiye'nin gözü kulağı bu derbide | İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Lig maçlarında Galatasaray 120, Trabzonspor ise 106 gol attı. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maç 1-1 berabere bitmişti.

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