Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'dan çok konuşulan sözler: Kim ya o adam, çıksın kim kimi dövüyor görsün
Beşiktaş'ta ara transfer döneminde Abdullah Avcı döneminin sona ermesinin ardından 47 yaşındaki Sergen Yalçın'ın, Beşiktaş'ın teknik direktörlük koltuğuna oturmuştu. Evine dönen Sergen Yalçın, futbolculuğu döneminde çalkantılı bir süreç geçirmişti. Ayrıca oldukça esprili bir kişiliğe sahip olduğu bilinen Sergen Yalçın'ın geride efsane sözler bıraktı. İşte Başta Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın olmak üzere futbol dünyasından unutulmaz sözler.
04.07.2020 16:12
- Son Güncelleme: 04.07.2020 16:12
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