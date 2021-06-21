Türkiye'nin EURO 2020 macerası sonrası Şenol Güneş'e sert eleştiri: Milli Takım'a hakim olamıyor
Milli Takım'ın EURO 2020'de sergilediği başarısız performans sonrası Şenol Güneş eleştiri oklarının hedefi oldu. Grupta oynadığı 3 maçtan da puan çıkaramayan ve sadece 1 gol atan Milli Takım, EURO 2020'nin en kötü performansını sergileyen ülke konumuna düşerken, spor yazarları Şenol Güneş'i sert sözlerle eleştirdi. Ayrıca Milli Takım'da futbolcular arasında da gerginlik yaşandığı öğrenildi. Yapılan antrenmanlarda bazı futbolcular arasında tartışma çıktığı ve bu nedenle Milli Takım'daki bağların zedelendiği belirtildi.
ERMAN TOROĞLU - AŞÇI KÖTÜYDÜ!
Finallere çıktığımız ilk maçta Şenol Güneş'in ideal kadro dediği kadroda iki tane yurt içinde oynayan oyuncu var. 9 tanesi dışarda. Peki bu Şenol Güneş bu dışarıda oynayan futbolculara hitap edebiliyor mu? Bazıları çok üst düzey takımda oynuyorlar. Şu gözüküyor ki bu Milli Takım'ın genel kadrosu bu futbolu hak etmiyor. Yani iyi bir aşçı olursa bu kadro daha farklı futbol oynar.
Bundan 15-20 sene evvel olsaydı tamam. Bizde oynayan oyuncular fazlaydı. Net olarak Şenol Güneş bu Milli Takım'a hakim olamıyor. Üç tane maç oynadık. Bir tane gol attık. O da uzaktan vurulan bir şut. Ne oynadık Allah aşkına! Rezalet. Yenilebiliriz, açık farklı da mağlup olabiliriz ama adam gibi mücadele ederiz. Çatır çatır oynarız, olmaz. Şu gözüküyor ki futbolcularda da bir rahatsızlık var. Bir mutsuzluk var. Bunun bir sebebi vardır muhakkak.
Belki de bu turnuvanın en kötü takımıyız. Ve son iki maçımızı Azerbaycan'da oynuyoruz. Bakü'de. Biz 85 milyon bir ülke, onlar 10 milyon. Yani bu Milli Takım, Şenol Güneş'le beraber 95 milyonu perişan etti. Olacak şey değil! Dakika 65, elinde kalem kağıt Şenol Güneş kenarda bir şeyler yazıyor. Merak ettim ne yazıyor? Ama tahmin ettim; "Ben bir şey yapamadım, istifa ediyorum" diye... Çünkü böyle hayırlısı olur.
REHA KAPSAL - STRATEJİ
Milli Takım'ın İtalya ve Galler mağlubiyetinden sonra İsviçre maçında en iyi 3.'lük şansı azdı. Az olsa da prestij açısından galip gelmesi turnuvaya veda etse bile çok önemliydi. Yine ilk iki maçtaki gibi aynı şeyleri yapıp farklı oyuncuları oynatıp saha içinde farklı işleri beklemek doğru değildi. Avrupa Şampiyonası'ndaki 3 maçta da farklı futbol kültürleri olan ekiplerle oynadık ve farklı 11'lerle sahaya çıktık. Başarılı bir hikaye yazmaya gittiğimiz şampiyonada, fazlasıyla oyun eksiklerimiz, mücadelemiz, plansızlığımız görüldü.