Türkiye'nin 3-2'lik İtalya mağlubiyetinin faturası Stefan Kuntz'a kesildi: 85 milyon insan bu tabloyu hak etmiyor
A Milli Futbol Takımı 2022 Dünya Kupası şansını teperken, hazırlık mücadelesinde İtalya ile karşı karşıya geldi. Gollü karşılaşma sonrası gülen taraf 3-2'lik skorla İtalya oldu. Karşılaşma sonrası spor yazarları teknik direktör Stefan Kuntz'u sert sözlerle eleştirdi.
30.03.2022 11:25 - Son Güncelleme: 30.03.2022 11:25
GÜRCAN BİLGİÇ-BAKMAK VE GÖRMEK
Arkadaş (Kuntz) Portekiz finaline üçlü (aslında beşli) savunma ile çıktı. Elendik ama iyi oynadığını iddia etti. Orta sahayı dirençli oyunculardan da kurmadı.
Burak'ın kaçırdığı penaltının arkasına saklandılar hep birlikte ve İtalya maçına geldik. Arkadaş (Kuntz) yine sistemini değiştirmedi. Bir gün önce "Oyuncular seviyor" dedi. Seviyorlar ama yapamıyorlar, bunu fark edemedi.
Hadi, "Defansı beşledik, pozisyon da vermedik" de diyemiyoruz. Neresinden tutsak, elimizde kalıyor milliler. Bu kez de "hazırlık maçı" örtüsünün arkasına saklanacaktır muhtemelen. Ya da Ozan Kabak'ın sakatlığının dengeleri bozduğundan falan bahseder.