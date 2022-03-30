Türkiye’nin 3-2’lik İtalya mağlubiyetinin faturası Stefan Kuntz’a kesildi: 85 milyon insan bu tabloyu hak etmiyor

Her yeni teknik direktörün düştüğü hatayı yaşıyor aslında. "Geldi, değiştirdi, fark yarattı" denmesinin peşinde. "Olabilecek" ile "yapılabilecek" arasındaki farka gözleri kapalı. Bu noktada "egolar" devrede. Portekiz'de de, İtalya karşısında da bir tane bile "bek hücumu" yapamadık.