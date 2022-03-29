Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe’de Mesut Özil ve Ozan Tufan için kritik zirve! Gözler verilecek kararda

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor ile oynadığı maçın devre arasında teknik direktör İsmail Kartal'a sert bir tepki gösteren Mesut Özil ile Kartal'a "Formayı adaletli dağıtmıyorsun hocam" diyen Ozan Tufan kadro dışı bırakıldıktan sonra idari izinli sayılmış ve bu iki oyuncuya bir idman programı verilmemişti.