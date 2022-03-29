Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan için kritik zirve! Gözler verilecek kararda
Spor Toto Süper Lig'de 3. sırada yer alan Fenerbahçe'de kısa bir süre önce kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın durumları bu hafta yapılacak olan yönetim kurulu toplantısında masaya yatırılacak. Toplantı sonunda iki yıldız futbolcunun takımdaki durumu belli olacak.
Fenerbahçe'de geçen hafta kadro dışı bırakıldıkları açıklanan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın takımdaki mevcut durumları belirsizliğini korumaya devam ediyor.
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor ile oynadığı maçın devre arasında teknik direktör İsmail Kartal'a sert bir tepki gösteren Mesut Özil ile Kartal'a "Formayı adaletli dağıtmıyorsun hocam" diyen Ozan Tufan kadro dışı bırakıldıktan sonra idari izinli sayılmış ve bu iki oyuncuya bir idman programı verilmemişti.
Fenerbahçe yönetiminin teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda kadro dışı bıraktığı Mesut ve Ozan'ın durumunu konuşmak için bu hafta içi bir toplantı yapacağı ve iki futbolcunun durumunun bu toplantıda netleşeceği öğrenildi.
Kadro dışı bırakıldıktan sonra sosyal medya hesabından Fenerbahçe ve Türk bayrağı fotoğrafı paylaşarak, "Aslolan Fenerbahçe'dir" notunu ekleyen Mesut Özil'in İsmail Kartal'a yaptığı sert çıkış sebebiyle pişman olduğu ve bu hareketi sebebiyle özür dileyebileceği öne sürülüyor.
Fenerbahçe yönetiminin de Mesut Özil'in özür dilemesi halinde yıldız futbolcuyu affedebileceği ve Mesut'un yeniden takıma katılabileceği ifade ediliyor.