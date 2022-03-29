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Haberler Spor Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan için kritik zirve! Gözler verilecek kararda

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan için kritik zirve! Gözler verilecek kararda

Spor Toto Süper Lig'de 3. sırada yer alan Fenerbahçe'de kısa bir süre önce kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın durumları bu hafta yapılacak olan yönetim kurulu toplantısında masaya yatırılacak. Toplantı sonunda iki yıldız futbolcunun takımdaki durumu belli olacak.

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
29.03.2022 16:29 - Son Güncelleme: 29.03.2022 16:29
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe’de Mesut Özil ve Ozan Tufan için kritik zirve! Gözler verilecek kararda

Fenerbahçe'de geçen hafta kadro dışı bırakıldıkları açıklanan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın takımdaki mevcut durumları belirsizliğini korumaya devam ediyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe’de Mesut Özil ve Ozan Tufan için kritik zirve! Gözler verilecek kararda

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor ile oynadığı maçın devre arasında teknik direktör İsmail Kartal'a sert bir tepki gösteren Mesut Özil ile Kartal'a "Formayı adaletli dağıtmıyorsun hocam" diyen Ozan Tufan kadro dışı bırakıldıktan sonra idari izinli sayılmış ve bu iki oyuncuya bir idman programı verilmemişti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe’de Mesut Özil ve Ozan Tufan için kritik zirve! Gözler verilecek kararda

Fenerbahçe yönetiminin teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda kadro dışı bıraktığı Mesut ve Ozan'ın durumunu konuşmak için bu hafta içi bir toplantı yapacağı ve iki futbolcunun durumunun bu toplantıda netleşeceği öğrenildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe’de Mesut Özil ve Ozan Tufan için kritik zirve! Gözler verilecek kararda

Kadro dışı bırakıldıktan sonra sosyal medya hesabından Fenerbahçe ve Türk bayrağı fotoğrafı paylaşarak, "Aslolan Fenerbahçe'dir" notunu ekleyen Mesut Özil'in İsmail Kartal'a yaptığı sert çıkış sebebiyle pişman olduğu ve bu hareketi sebebiyle özür dileyebileceği öne sürülüyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe’de Mesut Özil ve Ozan Tufan için kritik zirve! Gözler verilecek kararda

Fenerbahçe yönetiminin de Mesut Özil'in özür dilemesi halinde yıldız futbolcuyu affedebileceği ve Mesut'un yeniden takıma katılabileceği ifade ediliyor.

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