2022 Dünya Kupası için Katar yolcuları belli oldu! İşte Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan ülkeler
Türkiye'nin, Portekiz'e elenerek veda ettiği 2022 Dünya Kupası için, Katar yolcuları yavaş yavaş belli oluyor... Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nı futbolun birçok yıldızı evde izlemek zorunda kalacak. Türkiye ise Portekiz'e 3-1 yenilerek turnuvaya veda etmişti. İşte 32 takımın mücadele edeceği Dünya Kupası'nda şu ana kadar katılmayı garantileyen ülkeler...
30.03.2022 13:26 - Son Güncelleme: 30.03.2022 13:26
Bu yıl futbol tarihinde ilk kez kış aylarında düzenlenecek olan 2022 Katar Dünya Kupası'nda turnuvaya katılma hakkı kazanan takımlar yavaş yavaş belli oluyor.
Kasım ayında başlayacak ve 32 takımın mücadele edeceği Dünya Kupası heyecanı için geri sayım sürüyor.
2022 DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
2022 Dünya Kupası grup aşaması kura çekimi 1 Nisan 2022 Cuma günü yapılacak. Doha Sergi ve Kongre Merkezi'ndeki etkinliklerin yerel saatle 17:00'de başlaması planlanıyor.
2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2022 Dünya Kupası'nın açılış maçı 21 Kasım 2022'de oynanacak. Ev sahibi Katar ve A Grubu'ndan başka bir takım oynayacak. Karşılaşma yerel saatle 13:00'te başlayacak.