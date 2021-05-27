Türkiye'den EURO 2020 öncesi ilk prova! İşte Türkiye - Azerbaycan maçı muhtemel 11'leri

Teknik direktör Şenol Güneş, hem bugünkü karşılaşmada hem de 3 Haziran'da turnuva öncesi Moldova ile oynanacak son hazırlık maçında birçok oyuncusundan yararlanacak. Öğrencilerinin son durumuna görecek olan Güneş, İtalya ile oynanacak Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçı öncesi yapılacak idmanlarda da performanslara göre ideal kadroyu oluşturacak.