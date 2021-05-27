Türkiye'den EURO 2020 öncesi ilk prova! İşte Türkiye - Azerbaycan maçı muhtemel 11'leri
Son dakika Milli Takım haberleri | Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası öncesi ilk hazırlık maçına çıkıyor. Dev turnuva öncesi geri sayım sürerken, Milliler Alanya Stadı'nda Azerbaycan'ı ağırlayacak. Zorlu karşılaşma öncesi kafasındaki taktiği belirleyen Şenol Güneş buna uygun 11'ini de belirledi. İşte Millilerin Azerbaycan maçı 11'i...
A Milli Takım, EURO 2020 öncesi ilk ciddi sınavını bugün verecek. Antalya'da geçtiğimiz haftadan bu yana çalışmalarını sürdüren ay-yıldızlı ekibimiz, Azerbaycan ile hazırlık sınavında karşı karşıya gelecek. Alanya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan ekranlara gelecek.
Teknik direktör Şenol Güneş, hem bugünkü karşılaşmada hem de 3 Haziran'da turnuva öncesi Moldova ile oynanacak son hazırlık maçında birçok oyuncusundan yararlanacak. Öğrencilerinin son durumuna görecek olan Güneş, İtalya ile oynanacak Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçı öncesi yapılacak idmanlarda da performanslara göre ideal kadroyu oluşturacak.
GÜNEŞ'İN 74. MAÇI
Ay-yıldızlı ekibin başında ikinci dönemini yaşayan Şenol Güneş, bugün 74. maçına çıkacak. Güneş, A Milli Takım Teknik Direktörü olarak 53'ü resmi, 20'si özel 73 maçta görev yaptı. Tecrübeli hoca, bu karşılaşmalarda 35 galibiyet, 21 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 116 gol atarken, kalesinde 73 gole engel olamadı.