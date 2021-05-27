Kartal'dan transfer çalımı: Galatasaray istedi Beşiktaş kapıyor!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş, transfer sezonunu da şampiyon tamamlamak için harekete geçti. Siyah beyazlılar, golcü transferini ilk sıraya yazarken bu doğrultuda flaş bir ismi gündemine aldı. Kartal, Peru basınına yansıyan haberlere göre Galatasaray'ın da istediği golcüye kancayı taktı. İşte isim isim Beşiktaş'ın transfer listesi.



JUAN MATA

Adem Ljajic ve Bernard Mensah'tan beklenen verimi alamayan Kara-Kartal, 10 numara transferi için düğmeye bastı. Hücum aksiyonlarında çeşitlilik yakalamayı amaçlayan Sergen Yalçın'ın talebi üzerine yönetim harekete geçti. 33 yaşındaki yıldız futbolcunun İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.