Kartal'dan transfer çalımı: Galatasaray istedi Beşiktaş kapıyor!
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş, transfer için kolları sıvadı. Siyah beyazlılar, golcü transferini ilk sıraya yazarken bu doğrultuda flaş bir ismi gündemine aldı. Kartal, Peru basınına yansıyan haberlere göre Galatasaray'ın da istediği golcüye kancayı taktı. İşte isim isim Beşiktaş'ın transfer listesi.
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş, transfer sezonunu da şampiyon tamamlamak için harekete geçti. Siyah beyazlılar, golcü transferini ilk sıraya yazarken bu doğrultuda flaş bir ismi gündemine aldı. Kartal, Peru basınına yansıyan haberlere göre Galatasaray'ın da istediği golcüye kancayı taktı. İşte isim isim Beşiktaş'ın transfer listesi.
JUAN MATA
Adem Ljajic ve Bernard Mensah'tan beklenen verimi alamayan Kara-Kartal, 10 numara transferi için düğmeye bastı. Hücum aksiyonlarında çeşitlilik yakalamayı amaçlayan Sergen Yalçın'ın talebi üzerine yönetim harekete geçti. 33 yaşındaki yıldız futbolcunun İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.
GEORGIOS GIAKOUMAKIS
Siyah-beyazlılar Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği, Trabzonspor'un da peşinde olduğu Georgios Giakoumakis'in işini bitiriyor. Yönetici Erdal Torunoğulları kutlamalarının ertesinde hemen Amsterdam'a gitti, ailesini bile görmeden Venlo şehrine geçti. Burada, ocak ayında ikna etmeyi başaramadığı Hollanda ekibinin yöneticileriyle Giakoumakis'in transferini konuştu.
ORIGI
Beşiktaş yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken gündeme bomba bir isim geldi... İngiliz medyası, Siyah-Beyazlılarla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya attı. İngilizler'e göre Liverpool'da fazla forma şansı bulamayan Belçikalı Divock Origi, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alıyor.