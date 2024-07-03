Türkiye tek yürek! Meydanlarda Euro 2024 coşkusu | Meydanlar doldu taştı | Çeyrek finale giden yolda heyecan dorukta!

Türkiye bu akşam tek yumruk tek yürek oldu! Vatandaşlar Euro 2024 heyecanını meydanlarda hep beraber yaşadı. Yurdun çeşitli bölgelerinde dev ekranlar kuruldu. Maça saatler öncesinden gelirken coşkulu kalabalık, ilk düdükten itibaren Bizim Çocuklar'ın galibiyetini heyecanla bekledi. İşte o coşku, umut ve çeyrek final heyecanından kareler..
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı ve Hollanda'nın rakibi oldu.
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte milli takım oyuncuları büyük sevinç yaşadı. Bunun yanında sadece tribünler değil, sokaklar ve meydanlarda da aynı manzara vardı.