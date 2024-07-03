2019'da Bozkurt işaretini yasaklamışlardı! Avusturya'ya Merih Demiral'dan bozkurt işaretli ayar! İşte tarihi maçtan muhteşem kareler

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Türkiye'ye turu getiren golleri 1 ve 58'inci dakikada Merih Demiral kaydetti. Avusturya'nın tek golü ise 66'ncı dakikada Grillitsch'ten geldi. Bu sonucun ardından Türkiye, çeyrek finalde Hollanda ile eşleşti. Avusturya ise turnuvaya veda etti.

