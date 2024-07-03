2019'da Bozkurt işaretini yasaklamışlardı! Avusturya'ya Merih Demiral'dan bozkurt işaretli ayar! İşte tarihi maçtan muhteşem kareler

A Milli Takımı'mız EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. Nefes kesen mücadelede ise muhteşem kareler ortaya çıktı. Öte yandan Merih Demiral'ın bozkurt işareti dikkat çekti. Hatırlanacağı üzere Avusturya 2019 yılında bpzkurt işaretini yasaklamıştı. İşte o anlar...
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Türkiye'ye turu getiren golleri 1 ve 58'inci dakikada Merih Demiral kaydetti. Avusturya'nın tek golü ise 66'ncı dakikada Grillitsch'ten geldi. Bu sonucun ardından Türkiye, çeyrek finalde Hollanda ile eşleşti. Avusturya ise turnuvaya veda etti.
MERİH DEMİRAL'DAN BOZKURT İŞARETLİ SEVİNÇ
Tarihi maçta yıldızlaşan Merih Demiral'ın gol sevinci Avusturya'ya tarihi bir göndermede bulundu. Milli yıldız gol sevincinde bozkurt işareti yaptı.