Leipzig'de Türk akını! Türkiye- Avusturya maçı öncesi büyük coşku! İşte o renkli anlar...

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda TSİ 22.00'de Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Leipzig Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Türk taraftarlar adeta sokakları Kırmızı-Beyaza boyadı. İşte o renki görüntüler...
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) bu akşam Avusturya ile yapacağı maç öncesinde taraftar yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.
Wilhelm-Leuschner-Platz İstasyonu'ndan başlayan yürüyüşe, binlerce Türk taraftar katıldı.
Büyük coşkuya sahne olan yürüyüşe katılan taraftarlar, Türk bayrakları, meşaleler ve marşlar eşliğinde milli takıma destek verdi.