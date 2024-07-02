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Leipzig'de Türk akını! Türkiye- Avusturya maçı öncesi büyük coşku! İşte o renkli anlar...

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda TSİ 22.00'de Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Leipzig Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Türk taraftarlar adeta sokakları Kırmızı-Beyaza boyadı. İşte o renki görüntüler...

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 19:18 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 19:25
Leipzig’de Türk akını! Türkiye- Avusturya maçı öncesi büyük coşku! İşte o renkli anlar... 1

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) bu akşam Avusturya ile yapacağı maç öncesinde taraftar yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.

Leipzig’de Türk akını! Türkiye- Avusturya maçı öncesi büyük coşku! İşte o renkli anlar... 2

Wilhelm-Leuschner-Platz İstasyonu'ndan başlayan yürüyüşe, binlerce Türk taraftar katıldı.

Türk taraftarlar, Avusturya maçı için Leipzig Stadı'na yürüdü

Leipzig’de Türk akını! Türkiye- Avusturya maçı öncesi büyük coşku! İşte o renkli anlar... 3

Büyük coşkuya sahne olan yürüyüşe katılan taraftarlar, Türk bayrakları, meşaleler ve marşlar eşliğinde milli takıma destek verdi.

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