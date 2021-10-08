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Haydi Bizim Çocuklar! Türkiye Norveç'i konuk edecek! İşte Stefan Kuntz'un muhtemel 11'i

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında bugün Norveç'le karşılaşacak. Yeni teknik direktör Stefan Kuntz ilk maçı Ülker Stadı'nda oynanacak. Türkiye-Norveç maçının 11'leri ise merak ediliyor. İşte Kuntz'un Norveç maçı muhtemel 11'i...

08.10.2021 09:58 - Son Güncelleme: 08.10.2021 10:33
Türkiye Norveç’i konuk edecek! İşte Stefan Kuntz’un muhtemel 11’i

Haydi Bizim Çocuklar! Türkiye Norveç'le kritik maça çıkacak.

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Türkiye Norveç’i konuk edecek! İşte Stefan Kuntz’un muhtemel 11’i

Ay-yıldızlı ekibin yeni teknik direktörü Stefan Kuntz yönetimindeki ilk maçı olacak mücadele Ülker Stadı'nda oynanacak.

Türkiye Norveç’i konuk edecek! İşte Stefan Kuntz’un muhtemel 11’i

Saat 21.45'te başlayacak karşılaşma TRT 1'den yayımlanacak. Müsabakada, Alman akem Felix Brych düdük çalacak.

Türkiye Norveç’i konuk edecek! İşte Stefan Kuntz’un muhtemel 11’i

Grupta son 4 maçta sadece 1 galibiyet alan milli takım, Norveç'i yenerek iddiasını sürdürmek istiyor.

Türkiye Norveç’i konuk edecek! İşte Stefan Kuntz’un muhtemel 11’i

A Milli Takım'da kart cezalıları Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü bu mücadelede forma giyemeyecek.

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