Haydi Bizim Çocuklar! Türkiye Norveç'i konuk edecek! İşte Stefan Kuntz'un muhtemel 11'i
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında bugün Norveç'le karşılaşacak. Yeni teknik direktör Stefan Kuntz ilk maçı Ülker Stadı'nda oynanacak. Türkiye-Norveç maçının 11'leri ise merak ediliyor. İşte Kuntz'un Norveç maçı muhtemel 11'i...
08.10.2021 09:58
- Son Güncelleme: 08.10.2021 10:33
Ay-yıldızlı ekibin yeni teknik direktörü Stefan Kuntz yönetimindeki ilk maçı olacak mücadele Ülker Stadı'nda oynanacak.
Grupta son 4 maçta sadece 1 galibiyet alan milli takım, Norveç'i yenerek iddiasını sürdürmek istiyor.