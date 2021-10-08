SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Ocakta yolcular
Süper Lig'in ilk 8 haftasında topladığı 14 puanla milli araya 8. sırada giren Galatasaray'da kadro planlamasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Sezon başında yaptığı genç transferlerle dikkat çeken sarı-kırmızılı ekipte ocak ayında bazı ayrılıkların gerçekleşeceği öğrenildi. Fatih Terim'in hazırladığı rapor doğrultusunda 2 ismin bileti ocakta kesilecek. İşte detaylar...
08.10.2021 10:15
- Son Güncelleme: 08.10.2021 10:15
Ara transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da eldeki maliyeti yüksek futbolcuların elden çıkarılması gerekiyor. Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, ocak ayında somut adımlar atacak.
Galatasaray'da gerek maliyetleri gerek de performansları ile sorgulanan 2 deneyimli futbolcu için yolun sonu gözüktü. İşte detaylar...