Vav TV İzle
Haberler Spor SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Ocakta yolcular

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Ocakta yolcular

Süper Lig'in ilk 8 haftasında topladığı 14 puanla milli araya 8. sırada giren Galatasaray'da kadro planlamasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Sezon başında yaptığı genç transferlerle dikkat çeken sarı-kırmızılı ekipte ocak ayında bazı ayrılıkların gerçekleşeceği öğrenildi. Fatih Terim'in hazırladığı rapor doğrultusunda 2 ismin bileti ocakta kesilecek. İşte detaylar...

08.10.2021 10:15 - Son Güncelleme: 08.10.2021 10:15
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’da 2 ayrılık birden! Ocakta yolcular

Ara transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da eldeki maliyeti yüksek futbolcuların elden çıkarılması gerekiyor. Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, ocak ayında somut adımlar atacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’da 2 ayrılık birden! Ocakta yolcular

Transfer sezonunda kadrosunu büyük oranda yenileyerek flaş yıldızları kadrosuna katan sarı kırmızılılarda sıra veda edilecek futbolculara geldi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’da 2 ayrılık birden! Ocakta yolcular

SADECE FALCAO GİTTİ
Takımda performansı düşük ve maliyeti yüksek olan oyuncularla ocak ayında kesin olarak yolların ayrılması istendiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetim yaz döneminde sadece Falcao ile vedalaşabilmişti.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’da 2 ayrılık birden! Ocakta yolcular

Galatasaray'da gerek maliyetleri gerek de performansları ile sorgulanan 2 deneyimli futbolcu için yolun sonu gözüktü. İşte detaylar...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’da 2 ayrılık birden! Ocakta yolcular

FEGHOULI VE BABEL YOLCU
Milliyet'in haberine göre, yüksek ücretleri nedeniyle yaz döneminde gözden çıkarılan ama elde kalan Feghouli ve Babel'le devre arasında yolların ayrılması planlanıyor.

SON DAKİKA