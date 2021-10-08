Fransa'dan tarihi geri dönüş! Dünya Belçika - Fransa maçını konuşuyor
Son dakika spor haberleri | UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Belçika ile Fransa, İtalya'da karşı karşıya geldi. İlk yarıyı Belçika 2-0'lık üstünlükle kapatırken, ikinci yarı bambaşka bir oyun ortaya koyan Fransa bulduğu 3 golle karşılaşmayı kazandı ve adını finale yazdırarak İspanya'nın rakibi oldu. Dünya basını Fransa'nın ses getiren geri dönüşünü manşetlere taşıdı. İşte detaylar...
UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Fransa, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Belçika'yı 3-2 yenerek finalde İspanya'nın rakibi oldu. İtalya'nın Torino kentindeki Allianz Stadı'nda oynanan FIFA dünya sıralamasında zirvede yer alan Belçika ile son dünya şampiyonu Fransa arasındaki müsabakada Belçika, VAR tarafından ofsayt kontrolünün de yapıldığı pozisyonda Yannick Carrasco ile 1-0 öne geçti.
Belçika'dan Youri Tielemans'ın Fransız forvet Antoine Griezmann'a ceza sahası içinde müdahalesi sonrasında hakem penaltı kararı verdi. Kylian Mbappe, 69. dakikada penaltı atışıyla skoru eşitledi: 2-2 Romelu Lukaku'nun 87. dakikada bulduğu gol VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşmanın uzatmaya gideceğinin düşünüldüğü son anlarda, Fransa'dan Theo Hernandez'in 90. dakikada bulduğu gol ile takımını finale taşıdı. Mücadele, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Fotomac.com.tr atılan manşetlerden bazılarını derledi...