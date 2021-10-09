Türkiye-Norveç maçı sonrası spor yazarlarından sert sözler: Nasreddin hoca fıkrası gibi!

Zeki, savunmada yaptığı bireysel hatayla golü yememize sebep olduğu gibi, ileride de Cengiz ile doğru hücum ikilisi oluşturamadı. Caner iyi niyetli mücadele etti ama yine gereksiz ortalar ve diyagonal paslar yaptı. Bu da hücumda çoğalamamamızı sağladığı gibi; çok fazla bireysel hücum deneyen oyuncularımız arkadaşlarının pas opsiyonu da hiç kullanmadılar. Bir de buna Milli Takım'ın genelde sete yerleşik oynayacak oyunculardan kurulu olmaması da, özellikle ikinci yarı yeri geldiğinde derin savunma yapan Norveç'e karşı hücumda topu tutamadığımız gibi üretkenliğimizi de olumsuz etkiledi.