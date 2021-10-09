A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? Dünya Kupası hesapları başladı: İşte olası senaryolar
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda oynadığı son maçta Norveç ile 1-1'lik berabere kalarak turnuvaya katılma şansını zora soktu. Maç sonrası ay-yıldızlıların Dünya Kupası'na nasıl gidebileceği merak edilirken olası senaryolar ortaya çıktı. Peki, Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız 2022 Dünya Kupası'na nasıl gider? İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na gitmesi için yapılan hesaplar.
09.10.2021 12:57
- Son Güncelleme: 09.10.2021 13:07
Avrupa Elemeleri'nde 10 grupta boy gösterecek 55 takımdan 13'ü, oynanacak mücadelelerin ardından 2022 Dünya Kupası'na katılma şansı elde edecek. Gruplarını lider tamamlayan takımların doğrudan katılacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 takım ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak.
AVERAJA KALABİLİR
Hollanda kalan 3 maçından ikisinden galip ayrılması durumunda grup liderliğini garantilemiş olacak. Norveç ise Karadağ ve Letonya'yı yendiği taktirde son hafta Hollanda deplasmanına 20 puanla gidecek. Norveç kazanırsa A Milli Takım veda edecek. Diğer türlü Play-Off yolu açılacak. Puan eşitliğinde ise iş averaja kalacak. Milliler'in Katar yolu kendi performansından çok rakiplerinin alacağı sonuçlara göre şekillenecek.