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Haberler Spor A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? Dünya Kupası hesapları başladı: İşte olası senaryolar

A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? Dünya Kupası hesapları başladı: İşte olası senaryolar

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda oynadığı son maçta Norveç ile 1-1'lik berabere kalarak turnuvaya katılma şansını zora soktu. Maç sonrası ay-yıldızlıların Dünya Kupası'na nasıl gidebileceği merak edilirken olası senaryolar ortaya çıktı. Peki, Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız 2022 Dünya Kupası'na nasıl gider? İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na gitmesi için yapılan hesaplar.

09.10.2021 12:57 - Son Güncelleme: 09.10.2021 13:07
A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? Dünya Kupası hesapları başladı: İşte olası senaryolar

Avrupa Elemeleri'nde 10 grupta boy gösterecek 55 takımdan 13'ü, oynanacak mücadelelerin ardından 2022 Dünya Kupası'na katılma şansı elde edecek. Gruplarını lider tamamlayan takımların doğrudan katılacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 takım ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak.

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A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? Dünya Kupası hesapları başladı: İşte olası senaryolar

10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı play-off turu maçlarının ardından Avrupa Elemeleri, son bulacak.

A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? Dünya Kupası hesapları başladı: İşte olası senaryolar

Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak. Peki Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte o ihtimal...

A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? Dünya Kupası hesapları başladı: İşte olası senaryolar

Pazartesi günü Letonya deplasmanıyla başlayacak seride Milliler, Kasım ayında da Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak. 3 maçtan alınacak 9 puan, ilk etapta çok kritik olacak elemeler 21 puanla tamamlanmış olacak.

A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? Dünya Kupası hesapları başladı: İşte olası senaryolar

AVERAJA KALABİLİR

Hollanda kalan 3 maçından ikisinden galip ayrılması durumunda grup liderliğini garantilemiş olacak. Norveç ise Karadağ ve Letonya'yı yendiği taktirde son hafta Hollanda deplasmanına 20 puanla gidecek. Norveç kazanırsa A Milli Takım veda edecek. Diğer türlü Play-Off yolu açılacak. Puan eşitliğinde ise iş averaja kalacak. Milliler'in Katar yolu kendi performansından çok rakiplerinin alacağı sonuçlara göre şekillenecek.

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