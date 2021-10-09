A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Norveç maçı sonrası konuştu: iddiamız devam ediyor
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında A Milli Takımımız, Norveç ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz önemli açıklamalarda bulundu. Oyuncuların performansından memnun olduğunu ifade eden Kuntz, "Bu güzel seyirciye bir galibiyet armağan etmek isterdik ama hala iddiamız devam ediyor, böyle de bir gerçek var." ifadelerini kullandı. İşte Kuntz'un açıklamaları ve maçtan ekrana yansımayan kareler...
09.10.2021 00:22
- Son Güncelleme: 09.10.2021 00:28
A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Norveç maçı sonrası konuştu: iddiamız devam ediyor
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında A Milli Takımımız, Norveç ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Norveç maçı sonrası konuştu: iddiamız devam ediyor
A Milli Takımımızın golünü Kerem Aktürkoğlu kaydederken Norveç'in golü Thorstvedt'ten geldi.
A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Norveç maçı sonrası konuştu: iddiamız devam ediyor
Maçın ardından A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz önemli açıklamalarda bulundu.
A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Norveç maçı sonrası konuştu: iddiamız devam ediyor