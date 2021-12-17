Galatasaraylı yıldızların değerleri katlandı! İşte Cicaldau, Nelsson, Morutan, Boey ve Berkan Kutlu'nun yeni piyasa değerleri
Sezon başında transfer politikasını değiştirerek kadrosuna genç isimler katan Galatasaray'da yeni transferler değerlerini katladı. Avrupa'daki başarıyla beraber Cicaldau, Morutan, Nelsson, Boey ve Berkan Kutlu'nun piyasa değerleri yükselişe geçti.
17.12.2021 09:27
- Son Güncelleme: 17.12.2021 09:27
Galatasaray, sezon başında hem genç hem de gelecek vadeden isimleri kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılara transfer olan yıldızlar, değerlerini artırmayı başardı. İşte detaylar...
Galatasaray'ın sezon başında takımı gençleştirirken aldığı isimler, Transfermarkt'a göre değerlerini artırdı.
Sabah'ta yer alan habere göre Olimpiu Morutan 2.8 milyon euro'dan 4 milyon euro'ya çıkarken, vatandaşı Cicaldau ise 6.5 milyon euro'luk değerini 10 milyon euro seviyesine yükseltti.
Danimarkalı stoper Victor Nelsson, 3.5 milyon euro'dan 7 milyon euro'ya, Berkan Kutlu ise 3.3 milyon euro'dan 5 milyon euro'ya ulaştı.