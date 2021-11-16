Türkiye lider olup Dünya Kupası'na gidebilir mi? Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte A Milli Takımın Katar bileti için olasılıkları
Milli Takım, Cebelitarık'ı adeta resital yaparak 6-0 yenerek Norveç'in de takılmasıyla 2. sıraya yükseldi. Bu sonuçların ardından gruptaki hesaplar değişti. Bu sonuçların ardından "Türkiye gruptan nasıl çıkar?" "Türkiye lider olup Dünya Kupası'na gidebilir mi?" soruları sorulmaya başladı. Bir önceki maçta Cebelitarık'ı 6-0 yenen A Millilerimiz bugün Karadağ ile mücadele edecek. 3 puan parolasıyla maça çıkacak olan Türkiye'nin gruptaki hesapları araştırılıyor. İşte 2022 Katar Dünya Kupası'na gidebilmek için bütün olasılıklar.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu onuncu ve son hafta maçında bugün Karadağ'a konuk olacak.
Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.
A Milli Takım'da sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür'ün durumu maç gününde netlik kazanacak.
HESAPLAR YAPILMAYA BAŞLADI
Grupta son hafta maçları öncesinde 18 puanı bulunan ay-yıldızlı ekip, aynı puana sahip Norveç'in 1 gol averajla önünde ikinci sırada yer alıyor. Grupta Hollanda, 20 puanla lider durumda bulunuyor.
Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek.
Son maçlar öncesinde Türkiye, grup liderliği şansına da sahip. Türkiye'nin Karadağ ile oynadığı gün, Hollanda ile Norveç karşı karşıya gelecek.
Türkiye, Karadağ'ı mağlup eder, Norveç de Hollanda'yı yener ve ay-yıldızlı ekip Norveç'e averaj üstünlüğünü sürdürürse, milli takım grup lideri olarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.
Hollanda ile Norveç arasında oynanacak mücadelede beraberlik durumunda ise ay-yıldızlı ekibe play-off oynama hakkı için 1 puan yeterli olacak.