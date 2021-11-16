Türkiye lider olup Dünya Kupası’na gidebilir mi? Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte A Milli Takımın Katar bileti için olasılıkları

Türkiye, Karadağ'ı mağlup eder, Norveç de Hollanda'yı yener ve ay-yıldızlı ekip Norveç'e averaj üstünlüğünü sürdürürse, milli takım grup lideri olarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

Hollanda ile Norveç arasında oynanacak mücadelede beraberlik durumunda ise ay-yıldızlı ekibe play-off oynama hakkı için 1 puan yeterli olacak.