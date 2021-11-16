İranlı kaleci cinsiyetiyle gündem oldu! Kadın mı erkek mi?
İran Kadın Futbol Milli Takımı'nın kalecisi Zohreh Koudaei, Ürdün karşısında kurtardığı penaltılarla değil, hakkındaki cinsiyet tartışmalarıyla futbol kamuoyunun gündemine oturdu. İran Milli Takımı Yöneticisi Irandoost, "Sağlık personeli, milli takımdaki her oyuncuyu hormonlar açısından dikkatle inceledi" dedi.
2022 AFC Kadınlar Asya Kupası Elemeleri'nde G Grubu'nda yer alan İran, son maçında Ürdün ile karşılaştı. Normal süresi golsüz sona eren mücadelede seri penaltı atışlarına geçildi. İki kurtarış yapan ve İran'ın maçı 4-2 kazanarak kupaya katılmasını sağlayan kaleci Koudaei, bu başarısıyla değil Ürdün Futbol Federasyonunun iddiasıyla tartışmaların odağındaki isim oldu.
Asya Futbol Konfederasyonuna (AFC) bir mektup gönderen Ürdün Futbol Federasyonu, "söz konusu oyuncunun ve takımdaki diğer kişilerin uygunluğunu araştırmak için bağımsız tıp uzmanlarından oluşan bir kurul tarafından şeffaf ve net bir soruşturma başlatılmasını" talep etti.
Ürdün tarafının ciddi iddialarına karşın AFC'den henüz resmi bir açıklama gelmezken, İran Milli Takımı Yöneticisi Maryam Irandoost sert tepki gösterdi.
AFC'nin istediği bütün belgeleri vakit kaybetmeden göndereceklerini belirten Irandoost, "Bu iddialar, İran karşısında yenilgiyi kabul etmemek için bahane. Ürdün kendisini grupta favori olarak görüyordu. Kaybettiklerinde de sorumluluktan kaçmak için sahte bahanelere sığındılar." yorumunu yaptı.