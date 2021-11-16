2022 Dünya Kupası yolunda son viraj! İşte Karadağ-Türkiye maçı muhtemel 11'leri
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu onuncu ve son hafta maçında bugün Karadağ'a konuk oluyor. Cebelitarık karşısında aldığı 6-0'lık galibiyetle grupta 2. sıraya yükselen A Milli Takım bu akşam da Karadağ karşısıda galibiyeti hedefliyor. Kritik mücadele öncesi teknik direktör Kuntz sahaya süreceği 11'i belirledi.
16.11.2021 11:02
- Son Güncelleme: 16.11.2021 11:45
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu onuncu ve son hafta maçında bugün Karadağ'a konuk oluyor.
Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Christian Gittelmann yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak.