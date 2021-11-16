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Haberler Spor 2022 Dünya Kupası yolunda son viraj! İşte Karadağ-Türkiye maçı muhtemel 11'leri

2022 Dünya Kupası yolunda son viraj! İşte Karadağ-Türkiye maçı muhtemel 11'leri

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu onuncu ve son hafta maçında bugün Karadağ'a konuk oluyor. Cebelitarık karşısında aldığı 6-0'lık galibiyetle grupta 2. sıraya yükselen A Milli Takım bu akşam da Karadağ karşısıda galibiyeti hedefliyor. Kritik mücadele öncesi teknik direktör Kuntz sahaya süreceği 11'i belirledi.

16.11.2021 11:02 - Son Güncelleme: 16.11.2021 11:45
2022 Dünya Kupası yolunda son viraj! İşte Karadağ-Türkiye maçı muhtemel 11’leri

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu onuncu ve son hafta maçında bugün Karadağ'a konuk oluyor.

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2022 Dünya Kupası yolunda son viraj! İşte Karadağ-Türkiye maçı muhtemel 11’leri

Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Christian Gittelmann yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak.

2022 Dünya Kupası yolunda son viraj! İşte Karadağ-Türkiye maçı muhtemel 11’leri

A Milli Takım'da sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür'ün durumu maç gününde netlik kazanacak.

2022 Dünya Kupası yolunda son viraj! İşte Karadağ-Türkiye maçı muhtemel 11’leri

DÜNYA KUPASI İÇİN HESAPLAR
Grupta son hafta maçları öncesinde 18 puanı bulunan ay-yıldızlı ekip, aynı puana sahip Norveç'in 1 gol averajla önünde ikinci sırada yer alıyor. Grupta Hollanda, 20 puanla lider durumda bulunuyor.

2022 Dünya Kupası yolunda son viraj! İşte Karadağ-Türkiye maçı muhtemel 11’leri

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR? MİLLİ TAKIM LİDER OLUP DÜNYA KUPASI'NA DİREKT GİDEBİLİR Mİ?
Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek.

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