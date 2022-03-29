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Haberler Spor Türkiye Konya'da İtalya'yı konuk ediyor! İşte iki takımın muhtemel 11'leri

Türkiye Konya'da İtalya'yı konuk ediyor! İşte iki takımın muhtemel 11'leri

A Milli Futbol Takımı özel maçta İtalya'yı konuk ediyor. Dünya Kupası'na katılma yolunda 2 farklı yenik duruma düşmemize rağmen güçlü Portekiz son dakikalarda değerlendiremediğimiz penaltı sonrası elimizden kaçmıştı. Ay-yıldızlılar vedayı zafer ile yapmak istiyor. İşte Kuntz'un İtalya maçı muhtemel 11'i.

29.03.2022 10:56 - Son Güncelleme: 29.03.2022 10:56
Türkiye Konya’da İtalya’yı konuk ediyor! İşte iki takımın muhtemel 11’leri

Katar 2022'ye katılmak için önümüzde kazanmamız gereken 2 maç vardı. Yarı finalde dünya devi Portekiz karşısında 2-0 yenik duruma düşmemize rağmen karşılaşmadan hiç kopmadık. 2-1'i bulduk.

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Türkiye Konya’da İtalya’yı konuk ediyor! İşte iki takımın muhtemel 11’leri

Burak Yılmaz penaltıyı kaçırmasa belki de Cristiano Ronaldo'yu en büyük kupada ekran başına kitleyebilirdik ama olmadı.

Türkiye Konya’da İtalya’yı konuk ediyor! İşte iki takımın muhtemel 11’leri

Güçlü rakibine elenen Milliler bugün sürpriz şekilde Kuzey Makedonya tarafından saf dışı bırakılan İtalya ile karşı karşıya gelecek. 21.45'te Konya'daki hazırlık maçını Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji yönetecek.

Türkiye Konya’da İtalya’yı konuk ediyor! İşte iki takımın muhtemel 11’leri

Gönüller buruk olsa da iki takımın da potansiyeli düşünülünce keyifli bir maç olacak.

Türkiye Konya’da İtalya’yı konuk ediyor! İşte iki takımın muhtemel 11’leri

HER MAÇ ÖNEMLİDİR
Ay-yıldızlılar bu maça rotasyonlu bir kadroyla çıkacak ancak hedef her zaman olduğu gibi galibiyet olacak.

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