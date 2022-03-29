Türkiye Konya'da İtalya'yı konuk ediyor! İşte iki takımın muhtemel 11'leri
A Milli Futbol Takımı özel maçta İtalya'yı konuk ediyor. Dünya Kupası'na katılma yolunda 2 farklı yenik duruma düşmemize rağmen güçlü Portekiz son dakikalarda değerlendiremediğimiz penaltı sonrası elimizden kaçmıştı. Ay-yıldızlılar vedayı zafer ile yapmak istiyor. İşte Kuntz'un İtalya maçı muhtemel 11'i.
29.03.2022 10:56 - Son Güncelleme: 29.03.2022 10:56
Katar 2022'ye katılmak için önümüzde kazanmamız gereken 2 maç vardı. Yarı finalde dünya devi Portekiz karşısında 2-0 yenik duruma düşmemize rağmen karşılaşmadan hiç kopmadık. 2-1'i bulduk.