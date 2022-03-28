A Milli Futbol Takımı trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın ailesini ziyaret etti
A Milli Futbol Takımı, Konya'da yarın İtalya ile oynanacak özel maç öncesinde 11 Ocak 2022'de Ankara Niğde Otoyolu'nda trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
28.03.2022 17:28 - Son Güncelleme: 28.03.2022 17:34
A Milli Futbol Takımı, İtalya ile oynanacak özel maç için bulunduğu Konya'da, 11 Ocak 2022 tarihinde Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesine toplu olarak taziye ziyaretinde bulundu.
A Milli Futbol Takımı kafilesi, Ahmet Çalık'ın kardeşi Emir'i de eğitim gördüğü liseden alarak ziyaret için Çalık ailesinin evine geçti.
Hamit Altıntop, kafileyi karşılayan baba Ali Çalık'a Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle A Milli Futbol Takımı takım adına başsağlığı ve sabır diledi.