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Haberler Spor Trabzonspor'a Kayserispor'dan sağ bek! Abdullah Avcı Onur Bulut'u istedi

Trabzonspor'a Kayserispor'dan sağ bek! Abdullah Avcı Onur Bulut'u istedi

Son dakika Trabzonspor haberleri | Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Trabzonspor, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalışmalara devam eden bordo-mavili ekip, Kayserispor'da forma giyen Onur Bulut'u izlemeye aldı. İşte detaylar...

29.03.2022 11:54 - Son Güncelleme: 29.03.2022 11:54
Trabzonspor’a Kayserispor’dan sağ bek! Abdullah Avcı Onur Bulut’u istedi

Süper Lig'de açık ara farkla liderlik koltuğunda oturan ve yıllar sonra şampiyonluğa koşan Trabzonspor bir yandan da transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Trabzonspor’a Kayserispor’dan sağ bek! Abdullah Avcı Onur Bulut’u istedi

Fotomaç'ın haberine göre devre arasında kadrosunu dokuz yeni isimle güçlendiren bordo-mavililerin şimdi de yerli pazarına yöneldiği öne sürüldü.

Trabzonspor’a Kayserispor’dan sağ bek! Abdullah Avcı Onur Bulut’u istedi

Sağ bek mevkisine bir takviye yapmak isteyen Karadeniz temsilcisi, Kayserisporlu Onur Bulut'u bir süredir yakından takip ediyor.

Trabzonspor’a Kayserispor’dan sağ bek! Abdullah Avcı Onur Bulut’u istedi

27 yaşındaki savunmacı, bu sezon çıktığı 29 maçta bir gol ve yedi asist kaydetmişti.

Trabzonspor’a Kayserispor’dan sağ bek! Abdullah Avcı Onur Bulut’u istedi

ONUR BULUT KİMDİR?
👉Onur Bulut 16 Nisan 1994 tarihinde Almanya'nın Werdohl şehrinde doğdu. Sağ bek mevkisinde forma giyen 1.79 boyundaki futbolcunun Kayserispor'daki sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. Kulüp kariyerinde 318 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 24 gol ve 32 asist kaydetti. Onur Bulut, Türkiye U19 formasıyla 8 maçta görev aldı. Onur'un Transfermarkt'daki güncel değeri 1.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Trabzonspor’a Kayserispor’dan sağ bek! Abdullah Avcı Onur Bulut’u istedi

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