Türkiye - Karadağ maçı sonrası çarpıcı yorum: Yazık oldu

Sonra mı!... Maç bitti, Altay'ın kurduğu baraja en az bir oyuncu daha girmeli ama Altay başta kimse farkında değil… El oğlu geldi, vurdu ve çatala astı… Yazık oldu… Günümüz futbolunda "an"ı yakalamak çok önemli… 90 dakika anlardan oluşuyor ve o "an"lardan birini dahi atladığınızda bir gol kaçırabilir ya da kalenizde gol görebilirsiniz. Biz de gördük zaten… Hem de ne görmek! Bundan sonra an'ları ıskalamayız inşallah.