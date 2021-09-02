Türkiye - Karadağ maçı sonrası çarpıcı yorum: Yazık oldu
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dün akşam A Milli Takımı'mız ile Karadağ karşı karşıya geldi. Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 2-0 üstünlüğü yakalayan Milliler, Karadağ'ın son saniyede attığı frikik golüne engel olamadı. 2-2 biten karşılaşma sonrası spor yazarları maçı yorumladı. İşte detaylar...
TURGAY DEMİR - AN'I ISKALAMAK!
Karadağ şimdilerde unutulan Yugoslav ekolünün temel özelliklerini kapmış!.. Topla buluştuklarında bol pas yapan rakip oyuncular, kaptırdıklarında ise hücumlarımızı engellemek için Yugoslav faulüne başvurdular. Fransız Bastien de çoğunu yedi! Yemekle kalmayıp 'Bizim Çocuklar'a gereksiz kartlar gösterdi…
Hadi Fransız'a uymayalım ve oyuna dönelim… Milli Takım, sağdan Zeki-Cengiz, soldan Mert-Hakan ikili bindirmeleriyle tempoyu ayarladığı anlarda hem pozisyon buldu, hem de şık goller attı. Özellikle Cengiz bu manzarayı çizen ressam gibiydi, sağ tarafta fırtına gibi esti, harika bir gol attı, bir de asist yaptı. Yüreğine sağlık koçum…
Sonra mı!... Maç bitti, Altay'ın kurduğu baraja en az bir oyuncu daha girmeli ama Altay başta kimse farkında değil… El oğlu geldi, vurdu ve çatala astı… Yazık oldu… Günümüz futbolunda "an"ı yakalamak çok önemli… 90 dakika anlardan oluşuyor ve o "an"lardan birini dahi atladığınızda bir gol kaçırabilir ya da kalenizde gol görebilirsiniz. Biz de gördük zaten… Hem de ne görmek! Bundan sonra an'ları ıskalamayız inşallah.