Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'ın hukukçu sevgilisi bikinili pozlarıyla yaktı geçti! Olaylar sonrası lisansı çıkan Oğulcan'ın sarı fırtınası...
Çaykur Rizespor ile yaşanan bonservis sıkıntısı çözüldükten sonra Galatasaray 'da Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıktı... Galatasaray Oğulcan için Çaykur Rizespor kulübene 1.1 milyon Euro ve 550 bin TL'lik ödeme yaptı. Oğulcan Çağlayan olayı çözüme ulaştıktan sonra günün en çok aranan isimlerinin başında Oğulcan Çağlayan geliyor. 25 yaşında genç futbol hakkında araştırma yapanlar hukukçu sevgilisi Peri Ispartalı'yla karşılaştı. Peri Ispartalı şimdilerde bir sosyal medya fenomeni.
Sadece Galatasaray ve Rizespor'un değil, Türk futbolunun sorunu haline gelen Oğulcan Çağlayan'ın lisansı en sonunda çıktı.
Çaykur Rizespor ile yaşanan bonservis sıkıntısı çözüldükten sonra Galatasaray 'da Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıktı. Galatasaray Oğulcan için Ç.Rizespor kulübüne 1.1 milyon Euro ve 550 bin TL'lik ödeme yaptı.
"MİNNETİMİ SUNARIM"
Oğulcan Çağlayan krizin çözülmesinin ardından, "Lisansı çıkarılan Oğulcan Çağlayan: Formama tekrar kavuşmamda büyük çaba sarf eden değerli başkanımız Burak Elmas nezdinde tüm yönetim kurulumuza teşekkür eder, her zaman yanımda olan sevgili hocam Fatih Terim ve büyük Galatasaray taraftarına minnetimi sunarım" paylaşımı yaptı.
OĞULCAN ÇAĞLAYAN OLAYI
Galatasaray ve Çaykur Rizespor arasında Oğulcan Çağlayan transferinde yaşanan ihtilaf nedeniyle TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Karadeniz kulübü ile sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle ocak ayında 25 yaşındaki oyuncuya 6 maç men ve 1 milyon 200 bin euro para cezası vermişti.
TFF Tahkim Kurulu, yapılan itiraz üzerine şubat ayında 6 maç men cezasını 3'e indirmesine rağmen para cezasını onamıştı. TFF, 2021-2022 sezonu öncesi Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkarmamıştı. Galatasaray Kulübü ve Oğulcan, Bölge Adliye Mahkemesine yaptıkları itirazın reddi sonrası Yargıtay nezdinde temyize gitmişti.