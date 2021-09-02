Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan’ın hukukçu sevgilisi bikinili pozlarıyla yaktı geçti! Olaylar sonrası lisansı çıkan Oğulcan’ın sarı fırtınası...

Çaykur Rizespor ile yaşanan bonservis sıkıntısı çözüldükten sonra Galatasaray 'da Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıktı. Galatasaray Oğulcan için Ç.Rizespor kulübüne 1.1 milyon Euro ve 550 bin TL'lik ödeme yaptı.