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Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte A millilerin gruptan çıkma ihtimalleri

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın Karadağ ile karşılaşacak. Peki A Milliler gruptan nasıl çıkacak? İşte o ihtimaller...

15.11.2021 16:46 - Son Güncelleme: 15.11.2021 16:46
Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte A millilerin gruptan çıkma ihtimalleri

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu onuncu ve son hafta maçında yarın Karadağ'a konuk olacak.

Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

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Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte A millilerin gruptan çıkma ihtimalleri

Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Christian Gittelmann yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak.

Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte A millilerin gruptan çıkma ihtimalleri

A Milli Takım'da sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür'ün durumu maç gününde netlik kazanacak.

HESAPLAR YAPILMAYA BAŞLADI
Grupta son hafta maçları öncesinde 18 puanı bulunan ay-yıldızlı ekip, aynı puana sahip Norveç'in 1 gol averajla önünde ikinci sırada yer alıyor. Grupta Hollanda, 20 puanla lider durumda bulunuyor.

Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte A millilerin gruptan çıkma ihtimalleri

Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek.

Son maçlar öncesinde Türkiye, grup liderliği şansına da sahip. Türkiye'nin Karadağ ile oynadığı gün, Hollanda ile Norveç karşı karşıya gelecek.

Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte A millilerin gruptan çıkma ihtimalleri

Türkiye, Karadağ'ı mağlup eder, Norveç de Hollanda'yı yener ve ay-yıldızlı ekip Norveç'e averaj üstünlüğünü sürdürürse, milli takım grup lideri olarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

Hollanda ile Norveç arasında oynanacak mücadelede beraberlik durumunda ise ay-yıldızlı ekibe play-off oynama hakkı için 1 puan yeterli olacak.

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