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Galatasaray'dan transfer bombası! Fenerbahçe'nin elinden kapıyor

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ | Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde kalan Galatasaray'da gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip devre arasında Diagne ile yollarını ayırmaya hazırlanırken, forvet için bomba bir alternatif belirledi. Fenerbahçe'den geçtiğimiz sezon Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi için sarı-kırmızılı ekibin devreye girdiği iddia edildi.

15.11.2021 15:22 - Son Güncelleme: 15.11.2021 15:22
Galatasaray’dan transfer bombası! Fenerbahçe’nin elinden kapıyor

Fenerbahçe'den iyi bir transfer bedeli ile Lazio'ya transfer olan beklenen performansı gösteremeyen Vedat Muriqi, gözden çıkarıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’dan transfer bombası! Fenerbahçe’nin elinden kapıyor

Ocak ayında Lazio'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Veda Muriqi, Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

Galatasaray’dan transfer bombası! Fenerbahçe’nin elinden kapıyor

Bu gelişmenin ardından İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray’dan transfer bombası! Fenerbahçe’nin elinden kapıyor

İtalyan basını Tuttomercato'nun haberine göre; 27 yaşındaki golcü Muriqi'yi Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray'ın da kiralık olarak istediği iddia edildi.

Galatasaray’dan transfer bombası! Fenerbahçe’nin elinden kapıyor

F.BAHÇE KARİYERİ
Vedat Muriqi Fenerbahçe kariyerinde 36 karşılaşmada forma giymiş, bu maçlarda 17 gol, 7 asiste imza atmıştı.

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