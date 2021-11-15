Galatasaray'dan transfer bombası! Fenerbahçe'nin elinden kapıyor
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ | Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde kalan Galatasaray'da gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip devre arasında Diagne ile yollarını ayırmaya hazırlanırken, forvet için bomba bir alternatif belirledi. Fenerbahçe'den geçtiğimiz sezon Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi için sarı-kırmızılı ekibin devreye girdiği iddia edildi.
15.11.2021 15:22
- Son Güncelleme: 15.11.2021 15:22
Fenerbahçe'den iyi bir transfer bedeli ile Lazio'ya transfer olan beklenen performansı gösteremeyen Vedat Muriqi, gözden çıkarıldı.
Ocak ayında Lazio'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Veda Muriqi, Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.
F.BAHÇE KARİYERİ
Vedat Muriqi Fenerbahçe kariyerinde 36 karşılaşmada forma giymiş, bu maçlarda 17 gol, 7 asiste imza atmıştı.