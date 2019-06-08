8 Haziran son dakika Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe transfer haberleri - (BJK, FB, GS en son transfer haberi)
8 Haziran son dakika Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe transfer haberleri gelmeye devam ediyor. 3 büyükler yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, Devler Ligi'nde adından söz ettirecek bir takım kurmak isterken, Beşiktaş ve Fenerbahçe gelecek sezon şampiyon olmak için kadroyu şekillendirecek. İşte son dakika transfer haberleri. Galatasaray scout ekibi, Empoli'de forma giyen 22 yaşındaki Bennacer ile 19 yaşındaki Traore'nin alınması için rapor verdi. Fatih Terim, genç oyunculara onay verdi. Sezon başında Onyekuru, devre arasında ise Marcao ile Luyindama'nın transferlerinde başrol oynayan sarı-kırmızılı ekibin scoutları, Terim'e 2 genç futbolcu daha tavsiye etti. İşte 8 Haziran son dakika Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe transfer haberleri
8 Haziran son dakika Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe transfer haberleri - (BJK, FB, GS en son transfer haberi) Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanırken dev takımlar transfer için kolları sıvadı. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, Devler Ligi'nde adından söz ettirecek bir takım kurmak isterken, Beşiktaş ve Fenerbahçe gelecek sezon şampiyon olmak için kadroyu şekillendirecek. İşte son dakika transfer haberleri.
Galatasaray, Empoli'den 2 transfer yapacak
Galatasaray scout ekibi, Empoli'de forma giyen 22 yaşındaki Bennacer ile 19 yaşındaki Traore'nin alınması için rapor verdi. Fatih Terim, genç oyunculara onay verdi.
ORTA SAHAYA 2 GENÇ TAKVİYE
Sezon başında Onyekuru, devre arasında ise Marcao ile Luyindama'nın transferlerinde başrol oynayan sarı-kırmızılı ekibin scoutları, Terim'e 2 genç futbolcu daha tavsiye etti. Stoke City'nin Ndiaye'yi kiralamak istememesi sonrası harekete geçen sarı-kırmızılı takım, küme düşen Empoli'nin 19 yaşındaki genç futbolcusu Traore'yi gündemine aldı.
Fernando'yu satmayı planlayan Galatasaray, Empoli'den bir diğer orta saha futbolcusu Bennacer'i de kadrosuna katmak için teklif yapacak. Galatasaray, Bennecar'ı daha önce de istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
Empoli'nin küme düşmesi sonrası ikinci ligde oynamak istemeyen genç futbolcular da Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Sarı-kırmızılı ekip Bennacer ve Traore için kiralama formülünü de düşünüyor. Geride kalan sezonda Hamed Junior Traore, Empoli formasını 33 maçta giyerken 2 gol 2 asistlik performans sergiledi. Bennacer ise 38 karşılaşmada görev alırken, 4 asist yaptı.