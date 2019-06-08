8 Haziran son dakika Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe transfer haberleri - (BJK, FB, GS en son transfer haberi)

8 Haziran son dakika Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe transfer haberleri gelmeye devam ediyor. 3 büyükler yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, Devler Ligi'nde adından söz ettirecek bir takım kurmak isterken, Beşiktaş ve Fenerbahçe gelecek sezon şampiyon olmak için kadroyu şekillendirecek. İşte son dakika transfer haberleri. Galatasaray scout ekibi, Empoli'de forma giyen 22 yaşındaki Bennacer ile 19 yaşındaki Traore'nin alınması için rapor verdi. Fatih Terim, genç oyunculara onay verdi. Sezon başında Onyekuru, devre arasında ise Marcao ile Luyindama'nın transferlerinde başrol oynayan sarı-kırmızılı ekibin scoutları, Terim'e 2 genç futbolcu daha tavsiye etti. İşte 8 Haziran son dakika Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe transfer haberleri

08.06.2019 17:16 - Son Güncelleme: 08.06.2019 17:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





