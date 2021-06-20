Türkiye EURO 2020'de gruptan nasıl çıkar? İşte o hesaplama...
Türkiye, EURO 2020 A Grubu son maçında İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Bakü'de saat 19.00'da başlayacak maç öncesi Millilerde tek hedef galibiyet. Türkiye, İsviçre'yi devirerek adını en iyi 3'üncüler arasına yazdırmak istiyor. Peki Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte o hesaplama...
20.06.2021 13:42
- Son Güncelleme: 20.06.2021 13:42
A MİLLİLER 3. MAÇTA
EURO 2020 A Grubu'nda A Milli Takım, ilk maçında İtalya'ya 3-0, ikinci maçında ise Galler'e 2-0'lık skorlarla mağlup oldu.
RAKİP İSVİÇRE
Şenol Güneş ve öğrencileri organizasyonun üçüncü maçında İsviçre ile karşı karşıya gelecek.
İSVİÇRE - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
EURO 2020 A Grubu üçüncü hafta hafta İsviçre - Türkiye maçı 20 Haziran Pazar günü oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele TRT 1'den canlı yayımlanacak.
TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A grubunda yer alan Milli Takım düşünülen aksine kötü bir başlangıç yaptı ve EURO 2020'de 2 maçta 2 mağlubiyet alarak gruptan çıkma şansını zora soktu.
Türkiye'nin A grubunda 2. olma ihtimali ortadan kalkarken, merak edilen konulardan biri de Milli Takımın en iyi 4 grup üçüncüsünün bir üst tura çıkacağı turnuvada bu takımlar içerisinde yer alıp almayacağı oldu.