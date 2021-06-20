Milli Takım mucize peşinde! İşte Türkiye - İsviçre maçı muhtemel 11'leri | EURO 2020

Büyük umutlarla gittiğimiz Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 0 çeken A Milli Takım için bugün son şans... Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de İsviçre ile karşılaşacak olan ay-yıldızlı ekibimiz, en iyi 4 üçüncüden biri olmak için bekleyecek. Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çalacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. 6 gruptan ilk iki ile en iyi 4 üçüncünün son 16'ya kalacağı EURO 2020'de bu şansını son ana kadar kullanacak olan Türkiye, diğer grupta oynanacak maçları da takip edecek.