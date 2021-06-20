Milli Takım mucize peşinde! İşte Türkiye - İsviçre maçı muhtemel 11'leri | EURO 2020
Son dakika spor haberleri | Türkiye, EURO 20202'de A Grubu'nda son maçına çıkıyor. İki maçta da puan alamayan Milli Takım, bir puanı bulunan İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Milli Takım'da sakatlığı bulunan Umut Meraş dışında eksik bulunmuyor. Kazanması durumunda en iyi 3'ler arasına girmek için umudunu sürdürecek A Milliler mucize peşinde. Kritik karşılaşma öncesi Şenol Güneş aklındaki 11'i belirledi. İşte Türkiye - İsviçre maçı muhtemel 11'leri...
Büyük umutlarla gittiğimiz Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 0 çeken A Milli Takım için bugün son şans... Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de İsviçre ile karşılaşacak olan ay-yıldızlı ekibimiz, en iyi 4 üçüncüden biri olmak için bekleyecek. Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çalacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. 6 gruptan ilk iki ile en iyi 4 üçüncünün son 16'ya kalacağı EURO 2020'de bu şansını son ana kadar kullanacak olan Türkiye, diğer grupta oynanacak maçları da takip edecek.
İŞTE O İHTİMALLER
İsviçre'yi yenmesi halinde puanını 3'e çıkaracak olan A Milli Takım'ın en iyi 4 üçüncüden biri olmasını sağlayacak ihtimaller arasında şu üçü öne çıkıyor: D Grubu'nda son maçlara birer puanla giren Hırvatistan-İskoçya maçının berabere sonuçlanması, B Grubu'nda da Belçika'nın Finlandiya'yı 4 farklı skorla geçmesi ya da Danimarka'nın Rusya'yı en az 2 farklı sonuçla yenmesi... Bu 3 ihtimalin dışında diğer gruplarda da alınacak sonuçlar A Milli Takım'ı son 16'ya taşıyabilir.
595
A Milli Takım, bugün tarihindeki 595. sınavına çıkacak. Türkiye, 98 yıllık tarihinde 318'i resmi, 276'sı özel 594 maç oynayıp, 226 galibiyet elde etti, 142 beraberlik ve 226 yenilgi aldı. Ekibimiz, 789 kez rakip fileleri havalandırırken, 848 gol yedi.
İŞTE TÜRKİYE - İSVİÇRE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ...