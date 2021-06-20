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Milli Takım mucize peşinde! İşte Türkiye - İsviçre maçı muhtemel 11'leri | EURO 2020

Son dakika spor haberleri | Türkiye, EURO 20202'de A Grubu'nda son maçına çıkıyor. İki maçta da puan alamayan Milli Takım, bir puanı bulunan İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Milli Takım'da sakatlığı bulunan Umut Meraş dışında eksik bulunmuyor. Kazanması durumunda en iyi 3'ler arasına girmek için umudunu sürdürecek A Milliler mucize peşinde. Kritik karşılaşma öncesi Şenol Güneş aklındaki 11'i belirledi. İşte Türkiye - İsviçre maçı muhtemel 11'leri...

20.06.2021 12:10 - Son Güncelleme: 20.06.2021 12:10
Milli Takım mucize peşinde! İşte Türkiye - İsviçre maçı muhtemel 11'leri | EURO 2020

Büyük umutlarla gittiğimiz Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 0 çeken A Milli Takım için bugün son şans... Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de İsviçre ile karşılaşacak olan ay-yıldızlı ekibimiz, en iyi 4 üçüncüden biri olmak için bekleyecek. Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çalacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. 6 gruptan ilk iki ile en iyi 4 üçüncünün son 16'ya kalacağı EURO 2020'de bu şansını son ana kadar kullanacak olan Türkiye, diğer grupta oynanacak maçları da takip edecek.

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Milli Takım mucize peşinde! İşte Türkiye - İsviçre maçı muhtemel 11'leri | EURO 2020

İŞTE O İHTİMALLER
İsviçre'yi yenmesi halinde puanını 3'e çıkaracak olan A Milli Takım'ın en iyi 4 üçüncüden biri olmasını sağlayacak ihtimaller arasında şu üçü öne çıkıyor: D Grubu'nda son maçlara birer puanla giren Hırvatistan-İskoçya maçının berabere sonuçlanması, B Grubu'nda da Belçika'nın Finlandiya'yı 4 farklı skorla geçmesi ya da Danimarka'nın Rusya'yı en az 2 farklı sonuçla yenmesi... Bu 3 ihtimalin dışında diğer gruplarda da alınacak sonuçlar A Milli Takım'ı son 16'ya taşıyabilir.

Milli Takım mucize peşinde! İşte Türkiye - İsviçre maçı muhtemel 11'leri | EURO 2020

TEK EKSİK VAR
Ay-yıldızlı ekibimizde önceki iki maçın kadrosundan tek eksik olacak. Sol bekte görev yapan Umut Meraş, sakatlığı nedeniyle bugün oynamayacak. Umut'un yerine Rıdvan'ın forma giymesi bekleniyor.

Milli Takım mucize peşinde! İşte Türkiye - İsviçre maçı muhtemel 11'leri | EURO 2020

2021'DEKİ 9. MAÇ
Türkiye, bugünkü İsviçre maçıyla 2021'deki 9. sınavına çıkacak. Milliler, bu yıl oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de yenilgi aldı. Bu karşılaşmalarda 14 gol atan ay-yıldızlılar, kalesinde 11 gol gördü.

Milli Takım mucize peşinde! İşte Türkiye - İsviçre maçı muhtemel 11'leri | EURO 2020

595
A Milli Takım, bugün tarihindeki 595. sınavına çıkacak. Türkiye, 98 yıllık tarihinde 318'i resmi, 276'sı özel 594 maç oynayıp, 226 galibiyet elde etti, 142 beraberlik ve 226 yenilgi aldı. Ekibimiz, 789 kez rakip fileleri havalandırırken, 848 gol yedi.

İŞTE TÜRKİYE - İSVİÇRE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ...