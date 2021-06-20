Arjantin basını Galatasaray'ın yeni transferini duyurdu! Bavullarını topladı geliyor...
Son adkika Galatasaray haberleri | Galatasaray'ın 38. Başkanı seçilen Burak Elmas'ın önümüzdeki günlerde Fatih Terim ile ilgili yola devam kararını resmen açıklaması beklenirken, tecrübeli teknik adamın istediği Jorman Campuzano'nun transferi konusunda da büyük aşama kaydedildiği öğrenildi. Arjantin basını transferle ilgili detayları verirken, Campuzano'nun hazır olduğunu aktardı.
20.06.2021 14:50
- Son Güncelleme: 20.06.2021 14:50
"Miguel Ángel Russo'nun Boca Juniors'ın başına geçmesinin ardından Jorman Campuzano, takımının vazgeçilmezleri arasında olmaktan çıktı. Russo, merkez orta saha oyuncusunu yedeğe çekti. Gerçek şu ki, Kolombiyalı yıldız da eski seviyesinde değil ve performansını düşürdü. Russo'nun 1. önceliği Alan Varela oldu.