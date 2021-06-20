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Arjantin basını Galatasaray'ın yeni transferini duyurdu! Bavullarını topladı geliyor...

Son adkika Galatasaray haberleri | Galatasaray'ın 38. Başkanı seçilen Burak Elmas'ın önümüzdeki günlerde Fatih Terim ile ilgili yola devam kararını resmen açıklaması beklenirken, tecrübeli teknik adamın istediği Jorman Campuzano'nun transferi konusunda da büyük aşama kaydedildiği öğrenildi. Arjantin basını transferle ilgili detayları verirken, Campuzano'nun hazır olduğunu aktardı.

20.06.2021 14:50 - Son Güncelleme: 20.06.2021 14:50
Arjantin basını Galatasaray'ın yeni transferini duyurdu! Bavullarını topladı geliyor...

Galatasaray'da başkanlık seçimlerinin sona ermesiyle ve Burak Elmas'ın, Mustafa Cengiz'in ardından başkanlık koltuğuna oturmasıyla beraber transferler de netleşmeye başlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Arjantin basını Galatasaray'ın yeni transferini duyurdu! Bavullarını topladı geliyor...

Sarı kırmızılıların yeni başkanının, teknik direktör konusunda Fatih Terim ile yola devam edeceği bilinirken, Terim'in scoutlarının önerdiği ve teknik heyetin de onay verdiği Jorman Campuzano konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

Arjantin basını Galatasaray'ın yeni transferini duyurdu! Bavullarını topladı geliyor...

Fotomaç'ın Arjantin basınından derlediği bilgilere göre Jorman Campuzano, Galatasaray'a transfer olmak üzere ve Boca Juniors'tan ayrılmak için bavulunu hazırlamış durumda.

Arjantin basını Galatasaray'ın yeni transferini duyurdu! Bavullarını topladı geliyor...

Elintransigente'nin "Hoşçakal demeye bir adım kaldı: Campuzano, Boca'dan ayrılmak için bavulunu topladı ve beklenmedik bir takıma gidiyor." başlığı ile verdiği haberin detaylarında şu ifadeler kullanıldı;

Arjantin basını Galatasaray'ın yeni transferini duyurdu! Bavullarını topladı geliyor...

"Miguel Ángel Russo'nun Boca Juniors'ın başına geçmesinin ardından Jorman Campuzano, takımının vazgeçilmezleri arasında olmaktan çıktı. Russo, merkez orta saha oyuncusunu yedeğe çekti. Gerçek şu ki, Kolombiyalı yıldız da eski seviyesinde değil ve performansını düşürdü. Russo'nun 1. önceliği Alan Varela oldu.