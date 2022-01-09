Galatasaray’da kritik Domonec Torrent zirvesi! Gözler Fatih Terim’de…
Fatih Terim'in ekibini yabancı bir yardımcı hoca ile takviye etmek isteyen Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın deneyimli hoca ile geçmişte Guardiola'nın ekibinde yer alan Domonec Torrent için görüşme yapacağı öğrenildi. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Burak Elmas'ın Giresunspor mağlubiyeti sonrasında Fatih Terim ile görüşme talep ettiği ve ikilinin kısa süre içinde bir araya geleceği belirtildi.
Başkan Burak Elmas'ın bu görüşmede Fatih Terim'e yardımcı hoca talebini bir kez daha dile getireceği öğrenildi.
ELMAS KARARLI
Başkan Elmas'ın daha önce Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan İspanyol hoca Domenec Torrent ismini Fatih Terim'e yardımcılık için teklif edeceği ve bu konuda kararlı olduğunu ileteceği öne sürülüyor.
GUARDIOLA TARAFINDAN ÖNERİLDİ
Domenec Torrent ismi, başkan Burak Elmas'a Pep Guardiola ile yaptığı görüşmede bizzat ünlü teknik adam tarafından önerilmiş ve Elmas da bunun üzerine Torrent isminde karar kılmıştı.
RIERA VE ELMANDER...
Yönetim cephesinde bunlar yaşanırken Fatih Terim'in ise eski öğrencileri Albert Riera ve Johan Elmander'i ekibine dahil etmeyi planladığı biliniyor. İkili görüşmeden çıkacak sonuç ve alınacak kararlar merak ediliyor.
Galatasaray yönetimi mutlak suretle teknik heyete takviye yapılmasını istiyor.