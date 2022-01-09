Galatasaray’da kritik Domonec Torrent zirvesi! Gözler Fatih Terim’de…

GUARDIOLA TARAFINDAN ÖNERİLDİ

Domenec Torrent ismi, başkan Burak Elmas'a Pep Guardiola ile yaptığı görüşmede bizzat ünlü teknik adam tarafından önerilmiş ve Elmas da bunun üzerine Torrent isminde karar kılmıştı.

RIERA VE ELMANDER...

Yönetim cephesinde bunlar yaşanırken Fatih Terim'in ise eski öğrencileri Albert Riera ve Johan Elmander'i ekibine dahil etmeyi planladığı biliniyor. İkili görüşmeden çıkacak sonuç ve alınacak kararlar merak ediliyor.

Galatasaray yönetimi mutlak suretle teknik heyete takviye yapılmasını istiyor.