Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten çok özel açıklamalar! Lille Burak Yılmaz Sergen Yalçın Rıdvan Yılmaz primler
Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dünya Kupası hedefinden Avrupa Şampiyonası'na, yeni sezon planlamasından milli takım kadrosuna kadar birçok konuda özel açıklamalarda bulundu. Burak Yılmaz'ın performansı, Fransa'da Lille'in başarısı, Sergen Yalçın kendisini geçebilecek mi? Rıdvan Yılmaz A Milli Takım'a alınacak mı? Prim dağıtıldı mı? İşte çok özel açıklamalar...
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda oynadığı 3 maç sonunda 7 toplamasını değerlendiren Güneş, "Başlangıç olarak iyi. Dünya Kupası elemelerinde oynayacağımız 10 maçın 3'ünü yaptık. İki güçlü rakibimizle de oynadık. 7 puan olarak lider olmamız başlangıç için iyi. Hem moral, hem de güven açısından mesafe aldık. İki güçlü takıma karşı kazanıp daha zayıf görünen bir rakibe karşı puan kaybetmek bizi de, Türk futbolseverleri de üzdü. Futbolun içinde var. Paket olarak bakıyoruz. Mart ayı bizim için iyi geçti. Lider başladık ve inşallah maçlar bitiğinde de lider oluruz. Eylül ayındaki performansımız, 3 maçta alacağımız puanlar bize yeni bir avantaj sağlayabilir. Karadağ ve Cebelitarık ile sahamızda, Hollanda ile deplasmanda karşılaşacağız. Eylül ayında alacağımız 7 ya da 9 puan avantajımızı devam ettirir" diye konuştu.
"YENİ SEZON İÇİN DÜŞÜNÜLEN TARİH AĞUSTOS BAŞI YA DA ORTASI"
Süper Lig'de gelecek yıl sezonun Ağustos ayında başlatılması ile ilgili bir fikrinin olduğunu söyleyen Güneş, "Alınan her kararda herkesin fikrinin alınmasından yanayım. Geçen sezon olağanüstü bir durum vardı. Liglerde ara verme şansı kalmadı. Daha önce 2-3 aylık bir ara verme durumu olmuştu. Sonrasında ligler başladı. Aradaki boşluğu kulüp yöneticileri transfer için ligin başlama tarihinin geç yapılmasını istediler.
Ligin geç başlaması için Kulüpler Birliği'nden bir baskı geldi. Beni de birçok antrenörün de görüşü Ağustos ayının ortaları ya da sonlarına doğru başlamasıydı. Öyle olsaydı milli maçlara kadar 2-3 maç daha yapılabilirdi. Bu sıkışma olmayacaktı. Bunun etkilerini sadece milli takım değil kulüpler de yaşadı. Takımlar Avrupa kupalarına kaldıktan sonra patır patır döküldü. Bir sebebin de bu olduğunu düşünüyorum. Bu sezon daha erken başlayacak ve iki tarih var. Ağustos'un başı ya da ortası. En geç Ağustos ortasında başlamasını istiyorum. Kendi adıma fikrim bu. Kulüpler Birliği'nin görüşleri alınacak, hatta antrenörler ve futbolcuların da görüşleri alınmalı. Bu istişarelerden sonra son kararı da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) vermeli. Geçen sezon alınan karar çok sağlıklı bir karar değildi" şeklinde konuştu.
"ŞU AN OYUNCULARIN PERFORMANSI İYİ VE HAZIRLAR"
EURO 2021'in bir yıl ertelenmesini de değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Her şeyin zamanında olmasında yarar var. Geçen sene kasım ayında Andorra maçını oynadık. Kasım ve Aralık ayında organizasyon için hazırlık yaptık. Analizlerimi yapmıştık ve Şubat ayında tüm işlerimiz bitmişti. Mart ayında pandemi başlayınca bütün hazırlıkları çöpe atmış olduk. Kamp yerlerimiz Almanya, İtalya ve Azerbaycan'da belliydi, onu gözden geçirdik. Hazırlıklarımız bitti.
Oyuncular bir başarı yakalamıştı ve sıcağı sıcağına neler yapabileceğimiz görecektik. Avrupa Şampiyonası'nı pas geçtik, Uluslar Ligi önümüze çıktı. Avrupa Şampiyonası'nın yerini alamaz ama biz daha iyi netice almalıydık. Kötü bir oyun ve kötü bir sonuç elde ettik. Dersler çıkardık. 2021 sezonuna Mart ayı ile birlikte başladık ve oyuncuların şu an hazır olduğunu düşünüyorum. Etkililer ve başarılı oldular. Liglerin sonu geliyor ama sakatlıklar ve performans düşüklükleri olabiliyor. İdeal karomuz belli ama eksik mevkilere ve performansı düşük oyuncular yerine isimler düşünüyoruz.