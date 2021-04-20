Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten çok özel açıklamalar! Lille Burak Yılmaz Sergen Yalçın Rıdvan Yılmaz primler

Ligin geç başlaması için Kulüpler Birliği'nden bir baskı geldi. Beni de birçok antrenörün de görüşü Ağustos ayının ortaları ya da sonlarına doğru başlamasıydı. Öyle olsaydı milli maçlara kadar 2-3 maç daha yapılabilirdi. Bu sıkışma olmayacaktı. Bunun etkilerini sadece milli takım değil kulüpler de yaşadı. Takımlar Avrupa kupalarına kaldıktan sonra patır patır döküldü. Bir sebebin de bu olduğunu düşünüyorum. Bu sezon daha erken başlayacak ve iki tarih var. Ağustos'un başı ya da ortası. En geç Ağustos ortasında başlamasını istiyorum. Kendi adıma fikrim bu. Kulüpler Birliği'nin görüşleri alınacak, hatta antrenörler ve futbolcuların da görüşleri alınmalı. Bu istişarelerden sonra son kararı da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) vermeli. Geçen sezon alınan karar çok sağlıklı bir karar değildi" şeklinde konuştu.