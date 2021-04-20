RAMAZAN İMSAKİYE
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Galatasaray'da Terim kararını verdi! 4'ü kalıyor 2'si gidiyor

Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına başlayan Galatasaray'da mevcut oyuncularla ilgili kararlar alınmaya başlandı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hamlelerini yapan sarı-kırmızılı yönetim, takımdaki 6 kiralık futbolcudan 4'üyle yola devam edecek. 2 isimle ise vedalaşacak. İşte takımda kalacak isimlerin listesi.

20.04.2021 12:06 - Son Güncelleme:
Galatasaray'da Terim kararını verdi! 4'ü kalıyor 2'si gidiyor

Kadrosunda 6 kiralık oyuncu bulunduran Galatasaray, gelecek sezonun planlamasını yaptı. 4 yıldızla yola devam etme kararı alan Aslan, 2 futbolcu ile yolları ayıracak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Terim kararını verdi! 4'ü kalıyor 2'si gidiyor

Sabah'ın haberine göre, Mohamed ve Onyekuru'nun satın alma opsiyonunu kullanacak olan sarı-kırmızılılar, Halil ve Gedson Fernandes ile de yola devam kararı aldı.

Galatasaray'da Terim kararını verdi! 4'ü kalıyor 2'si gidiyor

BENFICA İLE EL SIKIŞILDI!
Cimbom, Gedson için Benfica ile el sıkıştı. Portekiz ekibi, oyuncuyu istediği fiyata satamazsa kiralama konusunda Galatasaray'a öncelik tanıyacak.

Galatasaray'da Terim kararını verdi! 4'ü kalıyor 2'si gidiyor

Portekiz basınına sarı-kırmızılılardan ayrılmak istediğini açıklayan Gedson'u ikna çalışmaları ise devam ediyor.

Galatasaray'da Terim kararını verdi! 4'ü kalıyor 2'si gidiyor

HALİL DERVİŞOĞLU İÇİN PAZARLIKLAR BAŞLADI!
Göztepe deplasmanında Mohamed ve Falcao'u aratmayan Halil Dervişoğlu idmanlardaki iyi performansını sonunda sahaya yansıtmasını bildi.

Galatasaray'da Terim kararını verdi! 4'ü kalıyor 2'si gidiyor

Halil'e geleceğe yatırım gözüyle bakan Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcunun kulübü Brentford ile bonservis pazarlıklarına da başladı.

Galatasaray'da Terim kararını verdi! 4'ü kalıyor 2'si gidiyor

ETEBO VE SARACCHI GÖNDERİLECEK!
Sarı-kırmızılılarda performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan kiralık isimler Etebo ve Saracchi oldu. Cimbom, bu iki oyuncunun bonservisini almayı ya da yeniden kiralamayı düşünmüyor.