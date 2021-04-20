Galatasaray'da Terim kararını verdi! 4'ü kalıyor 2'si gidiyor

ETEBO VE SARACCHI GÖNDERİLECEK!

Sarı-kırmızılılarda performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan kiralık isimler Etebo ve Saracchi oldu. Cimbom, bu iki oyuncunun bonservisini almayı ya da yeniden kiralamayı düşünmüyor.