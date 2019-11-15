GaleriSpor

Şenol Güneş, Türkiye-İzlanda maçı sonrası hayalini açıkladı! Bizim için asıl hedef...

A Milli Takımımız, İzlanda ile 0-0 berabere kalarak EURO 2020 biletini cebine koydu. 90 dakika sonunda futbolcularımız ve teknik heyet, taraftar ile kucaklaşırken ülkece büyük bir sevinç yaşadık. Maçın bitmesinin ardından Ay-yıldızlı futbolcularımız ve teknik direktör Şenol Güneş bu büyük başarıyı değerlendirdi. Öte yandan Şenol Güneş milli takımdaki hayalini de açıkladı. İşte A Milli Futbol Takımımız'daki futbolcuların ve Şenol Güneş'in maç sonu açıklamaları...

15.11.2019 00:52 - Son Güncelleme: 15.11.2019 00:53
Şenol Güneş, Türkiye-İzlanda maçı sonrası hayalini açıkladı! Bizim için asıl hedef...

Merih Demiral: Çok mutluyuz, hayırlı olsun ülkemize. Çok gururluyuz, sahada gereken mücadeleyi verdik. Buradaki taraftarımız saha içinde-dışında elinden gelen desteği verdi.

Şenol Güneş, Türkiye-İzlanda maçı sonrası hayalini açıkladı! Bizim için asıl hedef...

Euro 2020'de de en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Şenol Güneş, Türkiye-İzlanda maçı sonrası hayalini açıkladı! Bizim için asıl hedef...

Burak Yılmaz: Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir jenerasyon, kardeşlerimizin kalbi de aklı da çok iyi. Çok iyi hocalarımız var.

Şenol Güneş, Türkiye-İzlanda maçı sonrası hayalini açıkladı! Bizim için asıl hedef...

Biz her zaman Mehmetçik'imizi andık. Bu akşam belki gol atamadık ama bu güzel geceyi onlara armağan ediyoruz. Biz çok güzel bir ülkeyiz" dedi.

Şenol Güneş, Türkiye-İzlanda maçı sonrası hayalini açıkladı! Bizim için asıl hedef...

Çağlar Söyüncü: Yeni bir süreç başlamıştı hocamızla birlikte. Euro 2020'ye gideceğimize inanıyorduk. Birincilik ikincilik üzüntümüz var ama rakibimizin daha maçı var.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Başkan Erdoğan Türkiye-İzlanda maçı sonrası soyunma odasına indi! İşte o anlar
Başkan Erdoğan Türkiye-İzlanda maçı sonrası soyunma odasına indi! İşte o anlar