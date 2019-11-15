Şenol Güneş, Türkiye-İzlanda maçı sonrası hayalini açıkladı! Bizim için asıl hedef...
A Milli Takımımız, İzlanda ile 0-0 berabere kalarak EURO 2020 biletini cebine koydu. 90 dakika sonunda futbolcularımız ve teknik heyet, taraftar ile kucaklaşırken ülkece büyük bir sevinç yaşadık. Maçın bitmesinin ardından Ay-yıldızlı futbolcularımız ve teknik direktör Şenol Güneş bu büyük başarıyı değerlendirdi. Öte yandan Şenol Güneş milli takımdaki hayalini de açıkladı. İşte A Milli Futbol Takımımız'daki futbolcuların ve Şenol Güneş'in maç sonu açıklamaları...
15.11.2019 00:52
- Son Güncelleme: 15.11.2019 00:53
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