Türkiye 2022 Avrupa Şampiyonası'nda liderlik fırsatını tepti! Türkiye 69 - 72 İspanya
Son dakika spor haberleri | 2022 Avrupa Şampiyonası grup aşamasında son maçta İspanya ile oynayan Türkiye A Milli Basketbol Takımı, sahadan 72-69'luk skorla mağlup ayrılarak grubu 2. sırada tamamladı ve son 16 turuna yükseldi.
07.09.2022 16:53 - Son Güncelleme: 07.09.2022 16:53
A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu 5. ve son maçında İspanya'ya 72-69 yenildi.
İkinci periyotta A Milli Takım, Şehmus Hazer ve Alperen Şengün ile sayı üretirken, İspanya da Juancho Hernangomez ve Saiz ile karşılık vererek 19. dakikanın hemen başında 34-29 öne geçti. Ay-yıldızlı takım, zaman zaman savunmada sorun yaşadığı ve ribaunt almakta zorlandığı ilk yarıyı 38-34 geride kapattı.
Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan A Milli Takım, Furkan Korkmaz ve Shane Larkin'in kaydettiği basketlerle 25. dakikada 45-43 öne geçti. Ancak hücumda üst üste top kayıpları yapan ve ribaunt almakta zorlanmaya devam eden ay-yıldızlı takım karşısında üstünlüğü ele geçiren İspanya, son çeyreğe 56-50 önde girdi.