Galatasaray'dan son gün bombaları! Adama Traore, Anthony Martial ve James Rodriguez
Son dakika Galatasaray haberleri | Transfer sezonunun en flaş transferlerine imza atan Galatasaray'da son gün hareketliliği sürüyor. Forvete Mauro Icardi'yi, stopere ise Danimarka'dan Mathias Ross'u getiren Galatasaray, Adama Traore, Anthony Martial ve James Rodriguez için de girişimlerini sürdürüyor.
07.09.2022 16:25 - Son Güncelleme: 07.09.2022 16:25
Süper Lig'de ilk 5 haftada 10 puan toplayan Galatasaray, Gaziantep FK maçında geri düşerek 10 kişi kalmasına rağmen maçı çevirmeyi başardı ve zirve yarışını sürdürdü.
Sarı-kırmızılılarda bu karşılaşmanın ardından gözler yine transfere çevrildi. Yarın sona erecek transfer sezonu öncesi Galatasaray'da büyük hareketlilik yaşanıyor.
Gaziantep FK maçının ardından transfer için açıklamalarda bulunan Galatasaray yöneticisi Erden Timur, "Kaç ismin geleceğini herkes görecek" demişti. Son takviyeleri yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip büyük bir operasyona girişti.
Icardi'nin yanı sıra hem kanatta hem de forvette oynayabilen bir ismi daha almak isteyen Galatasaray, Manchester United'ın Fransız golcüsü Anthony Marial transferi için girişimlere başladı.