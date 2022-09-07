Galatasaray’dan son gün bombaları! Adama Traore, Anthony Martial ve James Rodriguez

ICARDI VE STOPER TAMAM 3 DÜNYA YILDIZI DA YOLDA

Forvete Mauro Icardi, stopere de Danimarkalı Mathias Ross'u transfer eden ve bu iki ismi akşam İstanbul'a getirecek sarı-kırmızılı ekip, 3 dünya yıldızıyla daha ilgileniyor.