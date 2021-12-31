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Türk voleybolunda bir dönem sona erdi! Naz Aydemir Akyol milli takıma veda etti

Türk kadın voleybolunda bir dönem sona erdi. Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Naz Aydemir Akyol, milli takıma veda ettiğini açıkladı. Akyol "Her maçımızda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Türk halkına her şey için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

31.12.2021 15:58 - Son Güncelleme: 31.12.2021 15:58
Türk voleybolunda bir dönem sona erdi! Naz Aydemir Akyol milli takıma veda etti

Sarı-lacivertli oyuncu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Benim için 2004 yılından bu yana çok büyük gururla taşıdığım milli formama artık veda etme vakti." ifadelerini kullandı.

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Türk voleybolunda bir dönem sona erdi! Naz Aydemir Akyol milli takıma veda etti

Naz Aydemir Akyol açıklamasında ayrıca şu görüşlere yer verdi: "17 sene boyunca çalışma fırsatı bulduğum federasyon başkanları ve yöneticilerime, teknik ekip, sağlık ekibi ve gururla formayı birlikte terlettiğim takım arkadaşlarıma; Pamir'in doğumundan sonra bana her türlü imkanı ve kolaylığı sağlayan Sayın Federasyon Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ ve yönetim kuruluna; her maçımızda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Türk halkına her şey için teşekkür ederim."

Türk voleybolunda bir dönem sona erdi! Naz Aydemir Akyol milli takıma veda etti

9 YAŞINDA ECZABAŞI'NA BAŞLADI
Spor yaşamına atletizm ve basketbolla başlayan Naz, annesiyle gittiği Eczacıbaşı A takım antremanından voleybola başlama kararıyla ayrıldı ve dokuz yaşında Eczacıbaşı altyapısında voleybola başladı.

Türk voleybolunda bir dönem sona erdi! Naz Aydemir Akyol milli takıma veda etti

NAZ AYDEMİR AKYOL'UN KARİYERİ
2004-2005 Eczacıbaşı A takımıyla Top Teams Kupası Final Four'a katıldı.

2005-2006 Tam zamanlı olarak A takımda oynamaya başlayan Naz, Eczacıbaşı'nın birinci pasörü olarak üç yıl üst üste Türkiye Şampiyonu oldu.

Türk voleybolunda bir dönem sona erdi! Naz Aydemir Akyol milli takıma veda etti

Aynı sezon içinde Eczacıbaşı'nın Yıldız, Genç, A Takımları ve Özel Yüzyıl Işıl Lisesi okul takımıyla tam dört şampiyonluk kupasının birden sahibi oldu.

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