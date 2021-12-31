Türk voleybolunda bir dönem sona erdi! Naz Aydemir Akyol milli takıma veda etti
Türk kadın voleybolunda bir dönem sona erdi. Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Naz Aydemir Akyol, milli takıma veda ettiğini açıkladı. Akyol "Her maçımızda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Türk halkına her şey için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
31.12.2021 15:58
- Son Güncelleme: 31.12.2021 15:58
Naz Aydemir Akyol açıklamasında ayrıca şu görüşlere yer verdi: "17 sene boyunca çalışma fırsatı bulduğum federasyon başkanları ve yöneticilerime, teknik ekip, sağlık ekibi ve gururla formayı birlikte terlettiğim takım arkadaşlarıma; Pamir'in doğumundan sonra bana her türlü imkanı ve kolaylığı sağlayan Sayın Federasyon Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ ve yönetim kuruluna; her maçımızda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Türk halkına her şey için teşekkür ederim."