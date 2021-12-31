Türk voleybolunda bir dönem sona erdi! Naz Aydemir Akyol milli takıma veda etti

Naz Aydemir Akyol açıklamasında ayrıca şu görüşlere yer verdi: "17 sene boyunca çalışma fırsatı bulduğum federasyon başkanları ve yöneticilerime, teknik ekip, sağlık ekibi ve gururla formayı birlikte terlettiğim takım arkadaşlarıma; Pamir'in doğumundan sonra bana her türlü imkanı ve kolaylığı sağlayan Sayın Federasyon Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ ve yönetim kuruluna; her maçımızda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Türk halkına her şey için teşekkür ederim."