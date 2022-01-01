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Miralem Pjanic sezonun ilk devresinde beklentileri karşılayamadı

Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı ve transferi çok ses getiren piyanist lakaplı Miralem Pjanic, sezonun ilk devresinde beklentileri karşılayamadı. Boşnak oyuncu Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde ikişer asiste imza attı.

takvim.com.tr
Onur Koçhan
01.01.2022 11:52 - Son Güncelleme: 01.01.2022 11:52
Miralem Pjanic sezonun ilk devresinde beklentileri karşılayamadı

Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'e hızlı bir başlangıç yapsa da sonrasında düşüşe geçti.

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Miralem Pjanic sezonun ilk devresinde beklentileri karşılayamadı

Geçtiğimiz yıl 11 Eylül'deki Yeni Malatyaspor ve 21 Eylül'deki Adana Demirspor maçında asist yapan Pjanic, sonrasında ise hiçbir gole katkı veremedi.

Miralem Pjanic sezonun ilk devresinde beklentileri karşılayamadı

31 yaşındaki yıldız oyuncu Süper Lig'de yaklaşık 3.5 aydır skora katkı yapamıyor.

Miralem Pjanic sezonun ilk devresinde beklentileri karşılayamadı

Beşiktaş taraftarı sezonun ilk yarısında kötü bir performans sergileyen Pjanic'ten ikinci yarı toparlanmasını bekliyor.

Miralem Pjanic sezonun ilk devresinde beklentileri karşılayamadı

Sezon başında Barcelona'dan kiralanan Miralem Pjanic'in sezon başındaki fiziksel görüntüsünde olmaması da sosyal medyada eleştiriliyor.

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