Miralem Pjanic sezonun ilk devresinde beklentileri karşılayamadı
Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı ve transferi çok ses getiren piyanist lakaplı Miralem Pjanic, sezonun ilk devresinde beklentileri karşılayamadı. Boşnak oyuncu Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde ikişer asiste imza attı.
01.01.2022 11:52
- Son Güncelleme: 01.01.2022 11:52
Beşiktaş taraftarı sezonun ilk yarısında kötü bir performans sergileyen Pjanic'ten ikinci yarı toparlanmasını bekliyor.
Sezon başında Barcelona'dan kiralanan Miralem Pjanic'in sezon başındaki fiziksel görüntüsünde olmaması da sosyal medyada eleştiriliyor.