Beşiktaş’ın kayıp milyoneri Douglas! 2 yıldır topa değmeden servet kazandı

Beşiktaş'tan senelik 800 bin Euro alan ve kontratının son 6 ayında olan Brezilyalı futbolcunun, sözleşmesini feshetmek için bu sezonki alacaklarının tamamını talep ettiği, Siyah-Beyazlılar'ın ise bu talebi olumlu karşılamadığı öğrenildi.