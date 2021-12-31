Beşiktaş'ın kayıp milyoneri Douglas! 2 yıldır topa değmeden servet kazandı
Beşiktaş'ta son maçına 26 Ocak 2020'de çıkan Douglas, sözleşmesinin sezon sonu bitecek olmasına rağmen kulüpten ayrılmaya sıcak bakmıyor. Neredeyse 2 yıldır maça çıkmayan Brezilyalı sağ bek, Siyah-Beyazlı kulüpten yatarak milyonlar kazanıyor.
Beşiktaş'ın Douglas kabusu sürüyor... Beşiktaş'ta son iki sezonda A Takım kadrosunda yer almayan Brezilyalı futbolcu ile yollarını devre arasında ayırmak isteyen Siyah-Beyazlı yönetim, şu ana kadar yaptığı görüşmelerde istediği sonucu alamadı.
Beşiktaş'tan senelik 800 bin Euro alan ve kontratının son 6 ayında olan Brezilyalı futbolcunun, sözleşmesini feshetmek için bu sezonki alacaklarının tamamını talep ettiği, Siyah-Beyazlılar'ın ise bu talebi olumlu karşılamadığı öğrenildi.
2019 yazında transfer olduğu Beşiktaş'tan 1.5 milyon Euro imza parasına ek olarak senelik 800 bin Euro garanti ücret kazanan Douglas, Siyah-Beyazlılar'dan mayıs ayı itibarıyla 3 milyon 900 bin Euro'luk bir kazanç elde etmiş olacak.
İki sezondur kadro dışı olduğu Beşiktaş'tan ciddi bir servet kazanan Douglas, Siyah-Beyazlı forma ile ligde 5, Avrupa'da ise 2 maçta forma giydi.