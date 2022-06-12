Türk futbolcu Ibiza'da tutuklandı! 18 yaşındaki kıza tecavüz iddiası! Kulübünden ilk açıklama
Son dakika haberine göre Almanya Bundesliga'da forma giyen gurbetçi futbolcu Atakan Karazor, tatil yaptığı Ibiza'da tecavüz iddiasıyla tutuklandı. Karazor'un forma giydiği Stuttgart'tan konuyla ilgili resmi açıklama geldi.
Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart'ta top koşturan Türk asıllı Alman futbolcu Atakan Karazor, İspanya'nın ünlü tatil merkezi Ibiza Adası'nda tutulandı. Haber ilk olarak Bild Gazetesi'nden çıktı, Stuttgart konuyla ilgili resmi açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada; "Ibiza'da tatil yapan futbolcumuz Atakan Karazor'un tutuklandığını doğruluyoruz. Atakan, kendisine yapılan suçlamaları reddediyor. Stuttgart olarak avukatlarıyla iletişim halindeyiz. Devam eden bir hukuki süreç olduğu için daha fazla yorum yapamıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
18 YAŞINDAKİ KIZA TECAVÜZ İDDİASI
Alman basınından bazı kaynaklar, Atakan Karazor'un tutuklanma sebebinin 18 yaşındaki bir kıza tecavüz etmesi olduğunu iddia etti. Bu iddialarla ilgili ne kulüpten ne de İspanyol makamlardan bir açıklama gelmedi.
ATAKAN KARAZOR KİMDİR?
13 Ekim 1996 tarihinde Essen'de doğan Atakan Karazor, futbola Almanya'nın SW Essen takımında başladı. Bochum altyapısına geçen Atakan, Borussia Dortmund II ve Kiel'de forma giydi. 25 yaşındaki orta saha, 2019 yılında Stuttgart'a 800 bin Euro bonservis ile transfer oldu.